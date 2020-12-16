Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 декабря: более 14 000 жителей областного центра заразились COVID-19 с начала пандемии

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 16 декабря. Последние два дня (14 и 15) декабря отмечалось снижение количества случаев заражения COVID-19 за сутки – 269 и 262 положительных теста, соответственно. Хочется верить, что вторая волна коронавируса пошла на спад. Но расслабляться пока все же не стоит. Тем более, перед праздниками, ведь никто не хочет провести их на больничной койке. Особенную бдительность нужно проявить и при подготовке к Новому году: соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками.

Особенно аккуратными стоит быть иркутянам. В региональном центре – выявляется наибольшее число случаев инфицирования. По последним данным COVID-19 в областном центре с начала пандемии подтверждался более 14 000 раз, в Ангарске - более 3700, в Братске – более 2400. Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе сегодня превысит отметку в 36 500.

Статистика на 16 декабря [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 16 декабря: возможно каникулы наступят раньше

Как сообщал ранее сайт irk.kp.ru, региональные власти обсуждают возможность отправить школьников на каникулы на неделю раньше. Точного решения пока не озвучено, но в пользу его принятия говорит статистика заболеваемости ОРВИ. За неделю зафиксировано 14 256 заболевших. Это не эпидемия, нет, но в их числе больше половины – 52% дети до 14 лет. С чем еще связан возможный ранний уход на каникулы – здесь. Напомним, ранее сообщалось о том, что учащиеся начнут отдыхать с 26 декабря.

Коронавирус в Иркутске, 16 декабря: взрослых также могут отправить отдыхать пораньше

В России уже более 17 субъектов страны сделали 31 декабря выходным днем, в том числе и соседней Бурятии в последний день месяца будут отдыхать. В Иркутской области этот вопрос все еще решается, но, главное, что губернатор Приангарья Игорь Кобзев не против.

«На прошлой неделе мы поручили Ассоциации муниципальных образований провести мониторинг. Мы этот вопрос рассмотрим и я не возражаю, если этот день будет выходным», - рассказал глава региона в эфире программы "Кобзев на связи" на ТК Россия24.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 16 декабря.

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