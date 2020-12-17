Культурное наследие Иркутска уничтожают в угоду строительному бизнесу? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Озеро Байкал – это 25% мировых запасов пресной воды, а город Иркутск и Иркутская область – это 25% всех памятников деревянного зодчества в России. Но в последнее время эти памятники безжалостно уничтожаются. Общественность Иркутской области забила тревогу.

Как пояснила Надежда Красная, председатель Общественного совета при Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области в 2019 - 2020 годах, трижды лауреат премии губернатора Иркутской области, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, выявленные памятники деревянного зодчества не включают в госреестр, а кварталы уникальной застройки в историческом ядре города выбрасываются за проектные границы исторического поселения.

Общественный совет, в который входили архитекторы, реставраторы, археологи и общественные деятели, неоднократно указывал Службе по охране объектов культурного наследия региона на неправомерность ее действий, обращался в суд и выигрывал дела, защищая историю Иркутска и законы страны. Все это привело к тому, что Общественный совет попросту распустили и создали новый. Но прежний состав продолжает свою работу совместно с некоммерческими общественными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере сохранения культурного наследия.

Надежда Красная, председатель Общественного совета при Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области в 2019 - 2020 годах, трижды лауреат премии губернатора Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Выявленные памятники - дом Леонида Гайдая, доходные дома по улице Богдана Хмельницкого и другие, несмотря на положительное заключение экспертизы, прокуратуры, не включаются уже более года в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Не вошел туда и корпус кадетского училища, расположенный на территории ИВВАИУ. Это историческое здание на гранитном цоколе может исчезнуть с лица земли, ведь на этом месте хотят построить школу. А возводить новые объекты, как известно, проще и дешевле, чем реставрировать, - сказала Надежда Красная.

Алексей Чертилов, председатель Иркутского регионального отделения ВООПИК, член правления Иркутской региональной организации Союза архитекторов России, подчеркнул, что Иркутская область уже один раз опозорилась на всю страну, снеся две из четырех красных казарм.

Алексей Чертилов, председатель Иркутского регионального отделения ВООПИК, член правления Иркутской региональной организации Союза архитекторов России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Уничтожена военная историческая память. Это был единственный объект в России, связанный с Порт-Артуром! – констатировал он.

Евгений Инешин, кандидат исторических наук, заведующий лабораторией археологии педагогического института Иркутского государственного университета, напомнил, что в этом году страна отмечает 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.

- И в это время у нас вдруг возникают такие сюжеты: под снос идут памятники, связанные с русско-японской войной. При этом рядом с Вечным огнем планируют построить японский деловой квартал. Возникает вопрос: кто победил в войне - Россия Японию, или наоборот? – высказал недоумение Евгений Инешин.

Надежда Красная добавила, что из границ исторического поселения исчезли целые территории: районы бывшей чаеразвесочной фабрики и ТЭЦ, участок по бульвару Гагарина.

Как подчеркнул Евгений Инешин, в новом проекте зон охраны объектов культурного наследия также нет проекта зон охраны объектов археологического наследия. Такие объекты археологии, как палеолитическая стоянка на месте военного госпиталя и даже крупнейшего в мире могильник «Локомотив», которому от 6 до 8 тысячи лет, остались за границами исторического поселения города Иркутска.

Евгений Инешин, кандидат исторических наук, заведующий лабораторией археологии педагогического института Иркутского государственного университета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- К чему это все ведет? К тому, что эти объекты можно сносить, строить жилье. При этом на материалах погребений каменного века прямо сейчас решается судьба таких научных гипотез, как заселение Северной Америки. Могильник исследуется методом ДНК. Это вопрос даже ни местного и не российского, а межконтинентального масштаба. Но у нас, в угоду строительному лобби, пренебрегают даже такими фактами, - сказал он.

Алексей Чертилов заявил, что защищать историческое наследие города будем и далее в судах, в том числе и от тех, кто поставлен государством защищать интересы памятников.

- Служба по охране объектов культурного наследия региона своими приказами не включает выявленные объекты в госреестр. Общественники в суде доказывают обратное. Таких объектов уже пять. К примеру, Дом Рассушина. Также идет работа по гостинице «Сибирь». Этот символ конструктивизма вдруг оказался неценным объектом, - отметил он.

Общественники подчеркнули, что будут и дальше подавать в суды, чтобы добиваться сохранения богатого культурного наследие Иркутска и региона. Также они надеются, что на проблему обратит внимание президент страны.