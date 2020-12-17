Мастер-класс от ТЦ «Цветной парк»: Акварельные открытки к Новому году.

Сегодняшний мастер-класс от ТЦ «Цветной парк» подскажет вам и вашим детям как нарисовать акварелью новогоднюю открытку. Используя элементарные приемы и техники, можно найти вдохновение и создать неповторимый подарок для ваших близких.

Добавьте в него те детали, из которых складывается новогодний праздник именно для вас. Тогда открытка получится очень индивидуальной и непременно порадует тех, кому вы решите ее подарить на Новый год. Мастер-класс проведет для вас художник-педагог Екатерина Удовенко .

А чтобы сразу начать творить, узнав обо всех тонкостях рисования, посетите канцмаркет «Клякса». В нём вы найдёте более 35 тысяч наименований товаров для школы, офиса, творчества, а также книг и игрушек. Магазин находится на первом этаже.

ТЦ «Цветной парк», который расположен по адресу: ул. Байкальская, 250/1.

Instagram: @klyaksa_irk

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