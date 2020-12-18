Юные пациенты детской стоматологии Кристалл совсем не боятся лечить зубы: умные мамы выбирают правильную стоматологию в Иркутске

Юные пациенты детской стоматологии Кристалл совсем не боятся лечить зубы: умные мамы выбирают правильную стоматологию.

Забота о состоянии зубов ребенка – это прямой вклад в его будущую успешность. Умные и ответственные мамы (и папы, конечно) с этим утверждением совершенно согласны.

Человек, имеющий здоровые ровные зубы, обычно улыбается широко и естественно. Ему нет причин комплексовать и стесняться состояния своих зубов и неправильного прикуса. Открытые искренние улыбки привлекают сердца, мы подсознательно тянемся к тем, чья улыбка приятна глазу. Про личную жизнь все понятно, но и карьерных успехов легче добиваться людям без заметных дефектов внешности (это вам подтвердит любой психолог или кадровик).

Так что внимательные родители за здоровьем зубов своего малыша следят с самого раннего возраста. Для этого достаточно правильно выбрать детскую стоматологию и врачей, которым можно доверять без опасений.

Иркутская семейная стоматология Кристалл прекрасно известна многим родителям города. Сюда приводят детей, начиная с двух-двух с половиной лет, ведь начинать заботиться о зубках малыша стоит как можно раньше! Чем же отличается Кристалл от прочих подобных клиник?

Прежде всего – внимательным, бережным и чутким подходом докторов к каждому маленькому пациенту. Дети, которых приводят в Кристалл, совсем не боятся лечить зубы! Возможно, вы удивитесь, но здесь даже малыши-дошкольники без страха и капризов садятся в стоматологическое кресло. Действительно, чего бояться – лечить зубки здесь ни чуточки не больно, а даже интересно. Даже если впервые пришедший в клинику ребенок побаивается, приветливый и дружелюбный врач сумеет его успокоить и заинтересовать. Необычные тематические игрушки тут в помощь. К тому же каждый медик, работающий здесь, настоящий детский психолог. Самые робкие малыши охотно соглашаются дать доктору осмотреть зубки. А уж доктор обязательно проведет осмотр и лечение аккуратно и безболезненно.

В распоряжении врачей детской стоматологии Кристалл – современные анестезирующие препараты последнего поколения, эффективные и безопасные. Используются различные способы введения анестетика: обезболивающие гели, спреи, так что детям не приходится даже терпеть боль от уколов в десну.

Доктора клиники стремятся сформировать у своих юных пациентов положительное отношение к стоматологическому лечению. Ведь негатив, испытанный в детстве, обычно переходит в стойкую неприязнь и даже подсознательный страх. Вы, конечно, встречали взрослых разумных людей, всеми силами оттягивающих визит к зубному и доводящих своих зубы до плачевного состояния? Корни такого страха – зачастую именно в детских травмах.

Умные мамы это прекрасно понимают. И муниципальной стоматологии с излишне строгими торопливыми врачами всегда предпочтут клинику, где к их ребенку отнесутся внимательно и сердечно.

Тем более, что в Кристалле работают действительно классные специалисты во всех областях детской и подростковой стоматологии, врачи с профильным образованием и, что еще важней, с большим практическим опытом. А уж оборудованию здешних кабинетов могут позавидовать многие клиники Иркутска. В каждом кабинете установлены немецкие стоматологические комплексы SIRONA DENTAL – современная техника, которая позволяет врачам работать предельно точно и выполнять самые тонкие манипуляции. Пациенту же в таких стоматологических креслах удобно и комфортно. Даже малыши сидят расслабленно и спокойно, и нет нужды упрашивать ребенка замереть в неудобной позе еще на чуть-чуть.

Безусловный приоритет клиники Кристалл – раннее выявление и коррекция проблем с молочными зубами и прикусом. Врачи клиники постоянно объясняют родителям: «Именно молочные зубы требуют самого пристального внимания». Умные мамы с этим согласны. Кариес на молочных зубах развивается стремительно, но если вовремя пролечить такой зуб, он отлично простоит до времени его естественной смены. А слишком ранняя потеря молочного зуба неизбежно приводит к перекосу формирующегося зубного ряда – и вот они, проблемы с прикусом. Устранять их у подростка весьма непросто, долго, да и дорого.

В детской стоматологии Иркутск - Кристалл врачи умеют выявлять кариес на самой ранней стадии, и эффективно с ним справляться. Зачастую даже не требуется прибегать к помощи бормашины – достаточно курса обработки эмали минерализующими пастами и запечатки фиссур.

Если же у ребенка уже разрушен зуб, и он безутешно рыдает от зубной боли, в клинике предложат оптимальный выход – лечение зубов под седацией. Седация показана также детям, которые уже были напуганы у стоматолога, детям с ослабленным здоровьем или хроническими заболеваниями.

Седация не является наркозом в прямом смысле: под действием препарата ребенок будет в сознании, просто полностью расслабится и будет чувствовать себя спокойно и комфортно. За один прием под седацией врач может пролечить несколько проблемных зубов, полностью убрав все очаги воспаления во рту малыша. Хорошо и для ребенка, и для родителей, которым не придется ходить в клинику многократно.

Мамы, приводящие детей лечить зубы в Кристалл, выбирали эту клинику с умом, но все равно выбор сделан сердцем. И потому он безошибочен. Родители юных пациентов твердо знают – для их ребятишек все изменится к лучшему. Профессионализм и ответственность врачей Кристалла служат надежной гарантией.

Контакты: детская стоматология Иркутска Кристалл, ул.Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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