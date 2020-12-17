Эксперты объяснили, почему цены на сахар и растительное масло в Сибири не заморозят. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сейчас сахар в магазинах Иркутска продают уже по 60 рублей за килограмм, а литровую бутылку растительного масла - за сотню и дороже. За ноябрь, по официальным данным, стоимость литра масла выросла в цене на 13%, а килограмм сахара на 4%. Правда, в декабре рост стоимости этих продуктов превратился в ралли - ценники меняются очень быстро, поэтому новость о том, что правительство решило заморозить цены на уровне 46 рублей за кило сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла, вдохновила хозяек Иркутска. Увы, но следом пришла другая новость: Сибири эти ограничения, по мнению минпромторга, не коснутся.

Сахар скоро снизит цену

- Да, у нас собрались вводить только поправочные коэффициенты, - рассказывает «КП» - Иркутск» представитель одной из крупных оптовых компаний Наира Оганисян. - Таких цен, что значатся в постановлении, мы при нынешней отпускной стоимости с заводов просто бы не выдержали. Дело в том, что вагоны в Иркутск уже едут, в них дорогой сахар и дорогое растительное масло. Производители отказались пересчитывать стоимость. И перевозка тоже стоит денег. Вот сахар сейчас предлагается уже по 40,5 рубля крупным оптом. Это немного, но дешевле, чем было. Но каждый его килограмм при доставке в Иркутск вырастет в цене еще на 5 рублей.

Дальше иркутские склады делают свою накрутку и продают сахар уже за 47 рублей. Сейчас это средняя стоимость по городу у крупных оптовиков.

- У магазинов максимально допустимая наценка на товары первой необходимости - 20%, - продолжает Наира Оганисян. - Значит, сладкой продукцией из этой партии они будут торговать уже по 58,4 рубля. Если сбавят цену на заводах, - дешевле окажется продукт и в магазинах.

Словом, все зависит от того, какие цены будут на заводах Краснодара, Башкирии, Воронежа, откуда к нам везут продукцию. Когда прошлым летом недовольные производители вынуждены были (из-за большого урожая свеклы) продавать свою продукцию дешевле 30 рублей за кило, то и в наших магазинах стояла цена 36 - 38 рублей.

Ну, чем меньше сахара мы едим, тем, как говорят диетологи, лучше. По оценкам Иркутскстата, мы сыплем сладость в чай более чем щедро. И расходуем его столько, что на каждого приходится на 3,8 килограмма больше нормы. Ничего хорошего в этом нет, один сплошной диабет и ожирение.

Растительное масло продолжает дорожать

Растительных масел иркутяне тоже едят больше нормы - практически на литр в год. Но в целом это немного. Ну не переходить же хозяйкам на малополезный маргарин! А цены-то растут. Разбираемся с экспертом.

- Что касается растительного масла, то в последнее время цены резко скакнули, - продолжает Наира Оганисян. - Совсем недавно литр стоил около 90 рублей, сейчас 105. Но мы все-таки удерживаем стоимость за счет большого ассортимента. Накрутка у них тоже фиксированная.

Масла к нам везут из Краснодарского края и с Алтая. Но возможность купить сибирскую продукцию, - а в Иркутске есть собственный завод, - дает возможность держать цену.

КСТАТИ

Что мы едим

За последние 5 лет мы стали есть на 1 - 4% больше мяса, яиц, сахара и растительного масла, а хлебные продукты, фрукты и ягоды остались на прежнем уровне. Меньше съедено картофеля, овощей и молока.

- Молока и молокопродуктов в прошлом году было употреблено на 131 кг меньше нормы, овощей на 70 кг, фруктов на 65 кг, яиц на 18 штук, мяса и мясопродуктов на 4 кг, - отмечают в Иркутскстате. - При этом по хлебу, картофелю, сахару и растительному маслу, наоборот, отмечается превышение рациональных норм потребления на 10 кг, 3, 8, 0,9 кг соответственно.