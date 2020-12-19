335 серия домов: в Ангарске снесли первую панельную хрущевку этого типа. Фото: сайт правительства Иркутской области.

Реновация фактически пришла и в Приангарье. В Ангарске на днях снесли трехэтажную панельную хрущевку серии 1-335 по адресу: Восточная, 23. Она в 1959 году первой из этой серии появилась в Иркутской области и первой же канула в Лету. И на то была веская причина. За 61 год дом изрядно износился: его признали аварийным и еще он оказался недостаточно сейсмостойким, а в нашей местности это опасно. Эксперты считают, что 8-балльного землетрясения панелька бы не выдержала, сложилась как карточный домик.

- Мы стояли и молча смотрели, как сносят наш дом, - рассказывает «КП» - Иркутск» одна из жительниц трехэтажки в Ангарске Инга (имя изменено). - Жалко? Не то слово! Там вырос мой муж, потом вместе вили свое уютное гнездышко после свадьбы, воспитывали ребенка. Обжились…

Всего в той самой трехэтажке было 12 квартир и 37 жильцов. Все они подыскивали себе новое жилье еще с лета. Так, семья Инги в октябре переехала в Иркутск, тоже в двушку. Жить в областном центре им удобнее. Субсидия составила около двух миллионов и еще 1,8 миллиона рублей семья взяла в кредит.

- К осени цены на жилье подскочили, не так просто было найти хорошую и недорогую квартиру, - говорит сибирячка. - Многие наши соседи, кстати, остались жить в Ангарске.

Землетрясение силой в 5 - 6 баллов, случившееся ночью 22 сентября, эта хрущевка пережила. Инга рассказывает, что ни трещин, ни обрушений после подземного толчка жильцы не заметили. А если бы тряхнуло сильнее? В нашей сейсмозоне вблизи Байкала все возможно.

Как уже рассказывали «Комсомолке» эксперты, до 1978 года хрущевки в Сибири проектировали из расчета 6 - 6,5 балла сейсмики, а позже выяснили, что дома должны быть рассчитаны на 8 - 9-балльные толчки… Но и без землетрясений у домов этой серии достаточно других проблем: со временем они теряют прочность, газозолобетонные панели с годами расслаиваются.

Поэтому на примере самого старого в Приангарье дома серии 335 специалисты и выясняют, насколько они еще жизнеспособны.

- Инструментальное обследование началось во время расселения, - сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. - Специалисты изучили состояние конструкций, стен, перекрытий, их толщину, прочность. После того как люди переехали, начались масштабные работы с участием тяжелой техники.

В ветхости трехэтажки специалисты наглядно убедились, когда сносили ее. А впереди еще лабораторные исследования материалов, из которых был построен дом. Результаты озвучат к началу весны. По ним станет ясно, как быть с остальными такими же домами - реконструировать или сносить.

- В Иркутской области около 1,3 тысячи домов 335-й серии, - рассказали в правительстве региона. - Больше всего их в Ангарске - около 500, такие строения есть в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, Хомутове и других населенных пунктах. Семь из них аварийные, имеют дефицит сейсмостойкости и подлежат сносу.

Поэтому именно в Ангарске в первую очередь запустили пилотный проект по реновации. В дальнейшем его можно будет распространить и на другие территории региона.

Ну а остальные, не аварийные, но требующие внимания дома, капитально ремонтируют. И речь не только о серии 335, но и о других.

- На сегодняшний день работы завершены в 946 домах, - привел статистику по проведенному капремонту за 2020 год первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Роман Орноев во время прямого эфира в соцсетях.

На следующий год в Приангарье планируют «откапиталить» еще 1067 жилых зданий.

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