Артемий Бронников за несколько месяцев стал звездой соцсетей. Фото: личный архив Артемия Бронникова

Мамин домашний халат, школьный глобус, а также пылесос с кроватью, которые летают по квартире и ролики, катающиеся сами по себе, без хозяина, - вот благодаря какому контенту обычный 21-летний студент журфака из Шелехова Артемий Бронников всего за несколько месяцев стал звездой интернета. Теперь у сибирского блогера под звучным ником Тема ЕМАЕ, столько же подписчиков, сколько жителей во всей Иркутской области, а один рекламный ролик в его аккаунте стоит, как новая версия айфона.

Провал в инстаграме

- Соцсетями я увлекся в 2016 году, когда только окончил школу, - рассказывает «КП»-«Иркутск» Артемий Бронников. – Тогда на пике популярности был инстаграм. Вот я и захотел в нем прославиться. Для этого решил снимать ролики. Чтобы зацепить зрителей, в первом видео возле школы сжег сборник по ЕГЭ.

Но такой, говоря блогерским языком шок-контент, не собрал кучу просмотров и не принес Артемию армию поклонников. Да и остальные ролики тоже.

В 2018 году мир в буквальном смысле взорвала другая соцсеть. Мобильное приложение TikTok с бесконечной лентой ярких, веселых 15-секундных роликов с обилием фильтров, масок и прочих эффектов, в день собирало по 800 млн пользователей. TikTok стал новым законодателем трендов.

- В марте 2019-го я окончательно забросил инстаграм, и перешел в TikTok, - продолжает Артемий Бронников. – Но вновь ошибся с форматом, ведь снимал то же что и все. Например, пел и танцевал под хиты известных исполнителей. С таким банальным контентом за год набрал 150 тысяч подписчиков.

В TikTok у Артемия более 2 млн подписчиков. Фото: личный архив Артемия Бронникова

На дистанционке появилось время

А весной 2020 года, когда Артемий, как и все студенты, ушел на дистанционное обучение. Времени у парня стало больше. Сидеть дома и грызть гранит науки, было скучно. Вот он параллельно и придумывал новый формат своего канала TikTok. Главная фишка родилась быстро.

- В TikTok сидят в основном школьники, я понял, что надо показывать зрителям обычные жизненные ситуации, знакомые каждому подростку, - говорит Артемий. – Только с небольшим сюжетом. Я вытащил из шкафа мамин халат, и начал снимать сценки про то, как мама заставляет сына ехать к бабушке, или убраться в квартире. Как ребенок просит у родителей велосипед. Здесь я начал включать «летающие кровати, ковры». Причем не с помощью спецэффектов, а фокусов. И это зашло! Ежедневно ролики собирали по 1 миллиону просмотров.

Гонорары за рекламу – на зависть

Выпуская по три ролика в неделю, на Артемия за 5-7 дней подписывались по 100 тысяч человек. За весну и лето он набрал аудиторию в 2 млн 250 тыс. Телефон студента начал разрываться от рекламодателей.

- Точные суммы гонораров за рекламу я говорить не хочу, - продолжает Артемий. – Скажу лишь, что на декабрь у меня есть три клиента. На выплату от каждого я могу позволить себе купить последний айфон.

Пока для Артемия важнее количество просмотров видео и число подписчиков. Кстати, среди них есть и звезды. На студента подписались певицы Елка и Лада Дэнс.

- Недавно был в Москве, написал Елке, и она ответила, - говорит Артемий. – Мы через ее менеджера встретились, познакомились, и даже сняли совместное видео. Такая же история была с Ладой Дэнс. Все это на пользу - после окончания журфака хочу работать на развлекательном канале на телевидении.

Артемий уже снял ролик с певицей Елкой. Фото: личный архив Артемия Бронникова

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Как стать звездой

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ БЛОГЕРАМ ОТ АРТЕМИЯ БРОННИКОВА

- Создайте комфортные условия для съемок

Это главный совет для тех, кто только начинает блогерскую карьеру. Если ваши видео не будут нравиться родителям, это уже будут некомфортные условия для вас. Для меня, например, некомфортно снимать, когда есть кто-то дома. Еще не ждите мгновенного успеха. Помните, про отложенный результат.

- Определитесь с контентом

Снимать под тренды не стоит. Речь, например про челленджи. Их сейчас делают все. Просмотров это точно не принесет. Для раскрутки снимайте ролики про жизненные ситуации, в которых можете раскрыть какие-то свои актерские способности. Зрителям нравятся смотреть на разных героев.

- Используйте свои таланты

Если вы шикарно поете, не стесняйтесь исполнять каверы на известные композиции. Зрителей это может удивить, и тогда они точно оценят видео. То же самое касается и танцев.

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