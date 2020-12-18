Дебошира из Читы осудили за брань и угрозы экипажу во время полета

Дебошира, который пьяным бранился в самолете и угрожал членам экипажа, осудили в Чите Фото: Иван ВИСЛОВ

В Забайкалье осудили мужчину, который 18 марта устроил дебош на борту самолета, летевшего международным рейсом "Камрань-Чита". Перед полетом он напился прямо в аэропорту, закупившись алкоголем в зоне беспошлинной торговли. А когда сел в салон, то разбуянился.

- Мужчина стал раскидывать журналы и другие предметы, лежащие в спинках кресел, - рассказывают в Восточно-Сибирском СУ СК на транспорте РФ. - Нецензурно бранился и оскорблял пассажиров.

Командир воздушного судна пытался унять пьяного. Просил его успокоиться и занять свое место. Но тот, пропустив все мимо ушей, побежал в сторону кабины пилотов. Да еще и выкрикивал угрозы членам экипажа.

Один из пассажиров понял: пора его успокоить! Усадил дебошира в его кресло и крепко связал скотчем. Так и долетели до Читы. А там его встретила транспортная полиция.

И вот 42-летний мужчина услышал приговор суда. За хулиганство на борту он выплатит штраф в 350 тысяч рублей.

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