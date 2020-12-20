"Пусть мама выздоровеет": дети просят у Деда Мороза победы над "короной"

Новый год эпохи пандемии: вместо игрушек дети просят у Деда Мороза, чтобы вирус ушел Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Пожалуйста, пусть в новом году наша семья будет здорова, а вирус поскорее уйдет. Мы хотим снова ходить в детский сад и школу».

Вот такие детские письма шлют кудеснику в эпоху коронавируса. Девчонки не просят на Новый год кукол, а мальчишки футбольную амуницию или хоккейную клюшку, как раньше. Музыкальные синтезаторы, графические планшеты и другие навороченные гаджеты их тоже мало увлекают.

- Дети сильно повзрослели за этот год, - удивляется Байкальский Дед Мороз. Ему послания приходят из разных уголков Иркутской области и со всей страны. - Игрушки и сладости - на втором плане. Малыши просят о настоящих чудесах...

Вместе с волшебником мы составили топ-5 популярных подарков, о которых грезят дети в пандемию.

1-е место - здоровье

В награду за хорошее поведение мальчишки и девчонки наперебой просят здоровья себе, мамам и пап, бабушкам и дедушкам, чтобы вирус не коснулся их семьи. И о друзьях и даже домашних питомцах не забывают!

- Такие письма пишут целыми семьями, - рассказывает кудесник. - Взрослые, устав от забот и волнений, тоже хотят поверить в сказку.

2-е место - утренники у елочки

Засиделись дома малыши! Им хочется снова в детский садик, а тем, кто постарше, в школу. На дистанционке с друзьями не наобщаешься.

- Вот и просят, чтобы вирус поскорее ушел и больше не возвращался, - говорит Байкальский кудесник. - И новогодние праздники, конечно, мечтают снова отмечать весело, с хороводами вокруг елочек, утренниками, песнями и танцами.

3-е место - домашние питомцы

«Волшебник, подари мне друга. Щенка или котенка. А я буду о нем заботиться».

- Раньше дети скорее роботов просили, а теперь мечтают о настоящих домашних питомцах, - говорит Байкальский Дед Мороз. - С ними и дома посидеть не скучно. Побегать по квартире, подрессировать - чем не радость!

4-е место - гаджеты для учебы

Компьютеры, смартфоны и планшеты - все еще в топе детских желаний.

- Но загадывают не супернавороченные гаджеты для игр, а самые простые - чтобы учиться, - признается волшебник. - Представьте: трое детей в семье, а ноутбук один! Как всем одновременно делать уроки? Вот и ждут под елочкой новую технику.

5-е место - экология Байкала

19 декабря Байкальский Дед Мороз отмечает День рождения! Сколько ему лет - уже и не счесть, но как попал к нам, он помнит.

- Есть красивая легенда. Давным-давно Дед Мороз жил на Северном Ледовитом океане. Но однажды вместе с тюленями решил из любопытства подняться вверх по реке Лене. И так его Байкал покорил, что решил остаться здесь насовсем! И тюлени прижились - стали нерпами, - с улыбкой рассказывает кудесник. - Поэтому дети часто просят меня, чтобы я охранял озеро, экологию и красоту местной природы.

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