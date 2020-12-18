Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 декабря: более 32 000 человек в Приангарье переболели COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 18 декабря. Вторая волна коронавируса в Иркутской области все никак не хочет идти на спад. Можно сказать, что сейчас регион вышел на некоторое плато – ежедневно фиксируется от 260 до 280 случаев заражения. И так уже не первую неделю.

Количество заразившихся в Приангарье с начала распространения коронавируса превышает уже отметку в 37 000, количество выздоровевших накануне стало больше 32 000. Радует, что большинство заболевших справляются с инфекцией, умерло более 1200 человек с COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 18 декабря: за сутки COVID-19 подтвердился у 280 человек, всего в регионе - 37 293 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В больницах сегодня остаются 3418 пациентов, 6011 заболевших лечатся дома. Выздоровели еще 248 заразившихся, всего с инфекцией справились 32 452 жителя региона.

За сутки от коронавируса скончались еще 17 человек. Общее число жертв пандемии - 1311: причиной смерти 1146 из них был COVID-19, еще 165 были больны другими тяжелыми заболеваниями, которые и стали причиной летального исхода.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 18 декабря: ставить прививки от коронавируса будут и в новогодние праздники

В регионе вакцинация от коронавируса началась в первой декаде месяца - с 9 декабря. В область на тот момент поступило 600 доз вакцины. Напомним, что прививки от COVID-19 ставят в два этапа с промежутком в 21 день. Это значит, что тем, кто поставил прививки в первые дни вакцинации повторный «укол здоровья» предстоит сделать на новогодних праздниках.

В числе первых были медики и врачи. Как отметили накануне в правительстве, до конца года в регион поступит еще 8000 доз вакцины Спутник-V, разработанной в научно-исследовательском центре эпидемиологии имени Гамалеи. После нового года партии данного препарата будут внушительными: в январе ожидается 41 000 доз, в феврале – еще 75 000.

Кстати, минздрав РФ внес в календарь прививок и вакцинацию от коронавируса. Это значит, что привиться от COVID-19 можно будет также как от краснухи, гепатита В, кори и других заболеваний. Кому положена прививка – смотрите здесь.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 18 декабря.

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