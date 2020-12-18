Стоматология Иркутска, где помогают в безнадежных случаях: врачи от Бога возвращают радость жизни

Иркутская стоматология DI-Clinic. Здесь помогают в безнадежных случаях, врачи от Бога возвращают радость жизни.

Пациенты (чаще, правда, пациентки) уходят из этой клиники буквально со слезами счастья на глазах. Их нетрудно понять: когда наконец-то решаются проблемы со здоровьем, которые долгое время не давали нормально жить, трудно удержаться от слез.

Иркутская стоматология DI-Clinic – это «стоматология сложных случаев». И это не рекламный слоган: здесь действительно совершают чудеса и помогают тем, от кого многие вроде бы хорошие клиники просто отказываются.

Часто люди попадают в DI-Clinic после безнадежных блужданий по муниципальным и частным стоматологиям, где им буквально выносят приговор. Согласитесь, высказывания типа таких оптимизма не добавляют: «ваши зубы безнадежны – только удаление», «можем предложить вам только съемные протезы», «у вас катастрофически не хватает костной ткани – вам нельзя ставить импланты»…

Однако не стоит впадать в отчаяние, представляя себе все сложности и неприятности дальнейшей жизни с громоздкими и неудобными протезными конструкциями. Запишитесь на прием в DI-Clinic – и вы убедитесь, здесь работают врачи от Бога. Для них просто нет ситуаций, когда пациенту нельзя помочь.

В распоряжении докторов клиники буквально все возможности современной стоматологии: уникальные методики лечения, протезирования и имплантации, новейшие материалы, уникальная диагностическая и лечебная техника и инструменты. Давайте сначала расскажем о материальной базе клиники: далеко не все иркутские и даже московские стоматологии могут похвастаться таким оснащением.

Начало начал в стоматологии – корректная и полноценная диагностика. Врачи DI-Clinic не довольствуются только визуальным осмотром и данными обычного рентгена: золотым стандартом диагностики сегодня является КТ-исследование состояния зубо-челюстной системы пациента. На трехмерных снимках видны все особенности строения и взаиморасположения корней зубов, очаги воспаления в костной ткани и пр. Только на основе компьютерной томографии хирург-имплантолог может составить точный план предстоящей имплантации зубов, врач-ортопед спланировать расположение протезной конструкции, а врач-гнатолог – определить, как бороться с воспалением челюстного сустава.

В диагностическом кабинете DI-Clinic, помимо современной рентген-установки, работает собственный дентальный компьютерный томограф. Умная техника одной из последних моделей дает предельно детальную визуализацию и четкость снимков. И что не менее важно: лучевая нагрузка на пациента – минимальна, а обследование занимает не более 10 минут.

Еще одна техническая гордость клиники – собственный дентальный микроскоп швейцарской марки Carl Zeis. Под контролем микроскопа проводится лечение зубных каналов в Иркутске, лечение глубокого кариеса, пульпита, прочистка зубных каналов, удаление и лечение сложных корней. То есть те манипуляции, в которых важна ювелирная точность – малейшее неверное движение врача может привести к развитию осложнений. Увеличение операционного поля в 30-40 раз позволяет врачам работать не вслепую – и потому пациентам DI-Clinic, например, никогда не приходится обращаться в клинику для повторного перелечивания корневых каналов. Поставленные здесь композитные пломбы стоят десятилетиями, возвращая проблемным зубам надежную прочность.

Вообще все оборудование в клинике отвечает требованиям серьезных современных стандартов. В каждом кабинете –новые стоматологические комплексы, практически ничего общего не имеющие с бормашинами из нашего прошлого. Полноценный комфорт для пациента и изобилие возможностей для корректной работы врача – вот что дает умная немецкая техника.

Фото: DI-Clinic.

Но главное, как вы понимаете, в любой, даже самой прекрасно оборудованной клинике – это не техника, а люди. Команда врачей DI-Clinic не просто так называется уникальной. Каждый из них – опытный специалист с обширной практикой и глубокими знаниями в своей сфере. За тем, чтобы быть в курсе всех достижений современной науки, в DI-Clinic следят строго: все врачи регулярно проходят сертификационное обучение в крупных учебных центрах России и Европы.

Именно в DI-Clinic вы найдете ту самую «индивидуальную медицину», о которой сейчас так много говорят и пишут. В чем ее суть?

В строго индивидуализированном подходе к решению проблем каждого пациента – с ним будет работать вся команда профессионалов, и не одна стоматологическая проблема не останется пропущенной, отложенной «на потом». Итогом такого лечения становится возвращенное здоровье и радость полноценной жизни без ограничений.

А как быть тем, кто уже потерял зубы и ищет возможности восстановить зубной ряд? Таким людям мы прямо порекомендуем именно DI-Clinic. главная специализация клиники – именно дентальная имплантация (имплантация зубов в Иркутске). Волшебники-хирурги находят возможность поставить импланты в самых сложных случаях, в том числе и при большом дефиците костной ткани. Уникальные методы ее восстановления прекрасно освоены и практикуются имплантологами DI-Clinic уже ряд лет. Так что даже многолетнее отсутствие зубов – отнюдь не приговор, если вы правильно выбираете клинику.

В заключение – одна красноречивая деталь: среди пациентов DI-Clinic встречаются и столичные жители, и их не так уж мало. Москвичи и петербуржцы приезжают в Иркутск специально, чтобы попасть «в руки» хирургам-имплантологам DI-Clinic. И это понятно: за хорошим врачом пациенты готовы ехать куда угодно. Деловые люди, умеющие считать свои деньги и время, находят возможность для таких визитов в наш город – и это еще одно доказательство того, что в клинике работают настоящие волшебники от стоматологии.

Контакты Стоматология Иркутск DI-Clinic – помогаем в сложных случаях: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68 тел. +7 (3952) 203-217 e-mail: edelweiss.irk@gmail.com Сайт: https://diclinic.ru

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