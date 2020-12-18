Названы сети, в которых в Иркутске можно купить сахар по 50 и растительное масло по 115 рублей

Названы сети, в которых в Иркутске можно купить сахар по 50 рублей и растительное масло по 115 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Два дня назад во всей стране были установлены предельные цены на сахар и растительное масло, которые в последнее время резко рванули в цене. На это 8 декабря обратил внимание Владимир Путин и отметил, что никакой пандемией действия производителей и торгующих организаций объяснить нельзя. А уже 16 декабря были разработаны предельные цены на эти товары для оптовой и розничной торговли, заключены соглашения с поставщиками. Однако они распространялись только на территорию до Урала включительно. Дальше их применить было нельзя, надо учитывать еще и стоимость перевозки. Каждый регион Сибири и Дальнего Востока должен был учесть это обстоятельство, устанавливая свои коэффициенты к предельным ценам на продукты - 46 рублей за килограмм сахару и 110 рублей за литр растительного масла.

Стало известно, какое решение принято в Иркутской области.

- Коэффициент к базовой цене на масло подсолнечное +5%, на сахар +10% с повышением для районов Крайнего Севера и приравненных к ним дополнительно на 5%. Это позволит стабилизировать цены и учесть специфику торговли в отдаленных местностях, – отметил председатель правительства региона Константин Зайцев.

Считаем. Получается, что килограмм сахара будет стоить в рознице 50,6 рубля, а масла - 115,5 рублей. Правда, рассчитывать, что в каждом магазине Иркутска будут эти цены, не приходится. Присоединились к соглашению только федеральные торговые сети. А у нас их не так много. Правительство области отметило, что проводит работу по присоединению к договору региональных торговых сетей.