Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 декабря: за этот месяц израсходован годовой запас кислорода – 870 тонн Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 19 декабря. Ежедневно количество выздоровевших за сутки все еще уступает числу заразившихся. Это говорит о том, что расслабляться пока рано. Да, на данный момент ситуация с коронавирусом взята под полный контроль: есть места в больницах, препараты поступают согласно графику. Однако, каждые сутки положительных тестов на COVID-19 выявляется не мало: последние недели от 260 до 280 случаев. И каждый день сообщается о летальных исходов течения болезни. Так что не забывайте о масочном режиме, старайтесь избегать мест массового скопления людей.

Нагрузка на медицинские учреждения сейчас идет колоссальная, некоторые медики работают в стрессовом режиме, начиная с весны.

- В этом месяце израсходовано уже 870 тонн кислорода, - рассказал во время прямого эфира в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – Если сравнивать с расходами в прошлом году, это годовой запас.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 19 декабря в Иркутской области такова: за сутки подтверждено 275 диагнозов COVID-19, общее число случаев инфицирования возросло до 37 568.

В больницах сегодня 3369 пациентов находятся под постоянным наблюдением медиков. За последние 24 часа выписали 268 выздоровевших, всего с инфекцией справились с начала пандемии 32 720.

За сутки скончались 19 зараженных: причиной смерти 17 стал именно коронавирус, еще двух сгубили иные болезни. Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции умерли 1330 человек, только в 167 случаях пациенты имели и другие тяжелые заболевания, ставшие причиной их гибели.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 19 декабря: школьники на каникулы по графику

Решение о том, что школы региона уйдут на каникулы по графику накануне озвучила министр образования Приангарья Елена Апанович. По ее словам, исходя из требований санитарно-противоэпидемической комиссии, возможно продолжение обучения.

- До конца года школы региона будут работать в действующем режиме, - прокомментировала вопрос Игоря Кобзева во время прямого эфира в соц.сетях Елена Владимировна. - На каникулы уйдут 26 или 28 декабря согласно своим учебным графикам.

Отвечая на вопросы жителей региона, Игорь Кобзев также отметил, что полностью вводить дистанционное обучение сейчас не будут. По словам специалистом этого не требуется.

Коронавирус в Иркутске, 19 декабря: 31 декабря – отдыхаем

Об этом глава Приангарья Игорь Кобзев также сообщил напрямую жителям региона во время прямого эфира. Для сибиряков это будет небольшим подарком в такое непростое время. А также позволит избежать массового скопления в магазинах 31 декабря после окончания рабочего дня.

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