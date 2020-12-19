«Он спас очень многих, но его не спасли» : доктор Геннадий Фургал до последнего не ехал в больницу, уступая койку другим. Фото предоставлено Николаем САВЕЛЬЕВЫМ

Среди скорбных сводок с войны - пандемии эта весть для моих земляков самая горестная. Врач Фургал ушел. Человек, побывавший на всех вершинах Восточных Саян, на Эльбрусе, северном Тянь-Шане, и на Камчатке теперь далеко от нас. Ни позвонить, ни встретиться. Это был редкий по своим душевным чертам, интеллигентности, человек и врач с большой буквы. Он -врач рентгенолог высшей категории, заведующий отделением лучевой терапии, и в больницу не ехал до последнего, уступал больничную койку, дефицитный аппарат ИВЛ другим, как ему казалось, более нуждающимся. Врач, вылетавший десятки раз руководителем спасательной группы, спас очень многих, его не спасли.

Я не знал, что он уже болен ковидом. 12 ноября ему позвонил, но он не ответил, спустя час перезвонил и сказал, что температурит (37,5), но сейчас уже легче. Еще пошутили «Туристы не сдаются . А спустя два дня на скорой его все- таки увезли в больницу и сделали КТ: 90% процентов легких повреждены. Первые дни передавал приветы и предостережения через жену, что бы мы все береглись, болезнь сверхопасна. Последние шесть дней в коме... Все мы надеялись на чудо, и что он возьмет и эту вершину. Чуда не случилось.

В горах его сердце

В феврале 1985, к 40- летию Победы, врач Фургал организовал поход в Восточные Саяны и восхождение на безымянный пик, поблизости от Пика Грандиозный. Залетали в тофаларский поселок Верхняя Гутара. Ребята, воспитанники туристической секции и его друзья были подготовлены как надо. Автор же этих строк, (тогда журналист районной газеты), оказался в составе той группы мало подготовленным . Можно сказать что «чайник». (туристический сленг). Лыжи мои утопали в глубоком снегу, рюкзак давил неимоверно, и я заваливался набок, с трудом освобождая лямки. Одежда насквозь мокрая, помню, как жадно хватал снег, чтобы утолить жажду. «А будь что будет». Группа уходила от меня вперед и вверх по руслу реки Гутары. Легко скользя по снегу, подкатывал Геннадий. Ни слова упрека, помогал выбраться из снежного плена, подбадривал: «В походах, тяжело первые 10 лет, потом будет легче». Я с завистью смотрел как он легко и сноровисто , словно играючи, поднимается вверх .Нужно было вставать и идти ,чтобы не подводить и не задерживать группу. Весь маршрут был просчитан буквально по часам. Спали в палатках, сплошь обложенных снеговыми плитами. По ночам мороз придавливал до тридцати, и было слышно как в преддверии весны, лопался лед на реке. Словно бухали артиллерийские орудия. По вечерам, на сон грядущий он обычно говорил «Сегодня не самый легкий день, но завтра будет пруха»….

Дней через пять похода включились мои внутренние резервы, запитались топливные баки, и я попер на лыжах как глухонемой, радуясь всему; жизни, солнцу, горам и этим самым лучшим ребятам в мире. Глотая соленый пот, поднялись на вершину, отметили победу шоколадом, записку вложили в своеобразный тур-пирамиду из камней. Безымянный пик получил свое имя - Победы. Потом стремительный бег – полет на лыжах вниз по плотному снегу-фирну. Николаич страховал и учил, как спускаться траверсом, чтобы гасить скорость и не разбиться. И потом еще скольжение по льду реки Гутары. Две недели на морозе в снегу и наледях и никто даже и не кашлянул. Только обветренные и прокопченные солнцем и ветром лица.. Лучшего, кажется, в моей жизни уже и не было. Вряд ли будет.

На 9 мая. Фото предоставлено Николаем Савельевым

Он жил, словно взбегая по вершине

Он любил горы ,реки Тофаларии и поэтому- то после мединститута выбрал точку на карте - Нижнеудинск. А мог бы остаться в Приморье и ходить по Сихотэ - Алиню. Но тяга к Саянам оказалась сильнее.

В нижнеудинском Доме пионеров молодой врач Фургал организовал секцию туристов, и четверть века ездил с ребятами на Хамар-Дабан, в Саяны, на Байкал, Кавказ, Алтай. Многому учил и научил их Геннадий Николаевич. Ориентироваться в тайге, разводить костер и ставить палатку в считанные минуты при любой погоде и самом сильном ветре. А еще - вязать узлы, оказывать первую медицинскую помощь, и выручать товарищей по команде. Все, кто прошел его школу выросли достойными людьми. И это, пожалуй, главное.

Заслуженный путешественник России, он жил широко, свободно, не размениваясь на хлам под названием накопления, сбережения, недвижимость. Улетал в Непал, в Альпы, колесил на велосипеде по Европе, спускался на катамаране по горной реке, внезапно исчезал и потом звонил с отдаленной бухты Байкала. Ему было тесно в наших привычных мерках и мирках. Эта сука-пандемия, пришедшая для разъединения людей, была ему ненавистна. Должны были встретиться с ним в мае, но уже тогда инфекция в нашем маленьком городе собирала свою жатву, нужно было поостеречься. Встреча отодвинулась. А потом он сам предостерегал от встреч: « В больнице все врачи болеют». И добавлял «Но нужно идти и работать».

Побывав в родных местах, мрачнел лицом, рассказывая, как мощно шагает Китай и как контрастно выглядит его родная деревня на берегу Амура. Ближайшие родственники в Приморье стали заметными, влиятельными фигурами и при желании у него была бы там работа, положение, деньги. Но не было бы тогда Тофаларии и тех красот, что питали его душу и сердце…

В память о нашем общем друге, художнике - путешественнике Алексее Ускове он собрал группу водников и те улетели в Тофаларию, установили памятную доску на отвесном берегу, близ порога Миллионный. Каждое лет сплав по реке и вечер бардовой песни. Прошлой осенью прилетали в Нижнеудинск даже участники фестиваля Валерия Грушина из Самары. И еще такая деталька всплыла и не выветривается из памяти. В городской библиотеке завершается вечер памяти художника Ускова. Я говорю туристу Леше Федоренко, приехавшему из Алзамая, что ему надо спешить на вокзал, через 20 минут электричка. «Меня отвезет домой Николаич». Вечер заканчивается через 15 минут. Проще бы посадить на электричку, в моем понимании. Но это в моем понимании. Он увез Лешу. До Алзамая и обратно двести километров с гаком. Утром на работу.

Перед пандемией заезжал ко мне писатель Михаил Тарковский. Намеревался побывать в Тофаларии, а лучшего знатока и проводника по этой горной стране, чем Геннадий Николаевич, нет. Тарковский подарил ему великолепно изданный сборник лучших рассказов и повестей. О чем они говорили весь вечер? Но уже верно о своем - горах, тайге, о походах. А еще о Камчатке и Дальнем востоке. А еще о Федосееве и Арсентьеве. Они читали одних писателей, их волновало одни и те же «проклятые» вопросы нашей жизни. Так встречаются и говорят родственные души. Мой удел был пополнять лишь рюмки с «огненной» водой». И уже далеко заполночь вышли на улицу. Но и там не расстались. Усевшись в кабину грузовичка только вдвоем говорили и не могли наговориться про дальние странствия, машины, встречи. Мне показалось, что им обоим не хочется расставаться.

Ну, вот, теперь все. И мы расстались с дорогим сердцу человеком. Он жил, словно взбегая по вершине, да так и упал так на бегу.

…

Сегодня похороны. День такой серый. Снега почти нет, ветер с гор рвет низкие облака и на душе пусто и серо.» Как же так, Николаич?» И как будто доносится в ответ фадеевское - «нужно жить и исполнять свои обязанности».

Николай Савельев. Нижнеудинск, Иркутская область

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