Стало известно, как долго в Иркутске продержится теплая погода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода под конец этого года сибиряков прямо таки балует. Сначала аномально теплый ноябрь с распускающимися почками на деревьях, теперь вот декабрь… немного приморозил и приказал холодам отступить. В Иркутске сегодня, 19 декабря, потеплело аж до -5. И, согласитесь, отлично, что тепло стало именно в выходные. Во время пандемии коронавируса катки, горнолыжки работают, а погода с такими градусами весьма благоприятна для активного времяпровождения на свежем воздухе. Дышите полной грудью, набирайтесь сил и здоровья! Ведь это может быть последний такой теплый «уикенд» в этом году.

Кстати, стало известно, как долго в Иркутске продержится теплая погода. Спешим обрадовать, эти выходные точно пройдут под лозунгом «все на прогулку!», ведь и сегодня, и завтра, в воскресенье, 20 числа, за окном всего -5, светит солнце, ветер дует легкий – всего 2 м/с. Ночные температуры будут колебаться от -14 до -15 градусов, что для декабрьских ночей – тепло.

А вот с понедельника, как сообщает Гидрометцентр России, в Иркутск придет похолодание. В первый рабочий день пойдет снег, столбики уличных термометров покажут уже -8. Все еще не критично, тем более, что сильного ветра не ожидается, как и прежде, но вот солнышко пригревать уже перестанет. Осадки обещают и во вторник, 22 декабря, показания термометров за окном вновь опустятся, уже до -11.

В среду, 23 числа, снег идти не должен, но небо затянуто облаками, и до -14 градусов. По утрам будет уже до -23. В четверг и пятницу, по уверениям синоптиков, наступят холода -16 и -17, соответственно. Правда, портал «Гисметео» в пятницу обещает уже до -22. А вот в следующие выходные – 26 и 27 декабря, согласно этому сайту прогноза погоды, в Иркутске ожидается уже -30 и -31. Будет как у классика "мороз и солнце; день чудесный!".

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08