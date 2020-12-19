«Дедушка Мороз, положи нам под елку компьютер»: мечту четырех ребят из Улан-Удэ исполнит полпред Юрий Трутнев

Главы дальневосточных регионов поучаствовали в новогодней акции «Елка желаний». Фото с официального сайта полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

- Так, берем этот шарик, что же в нем…

Главы дальневосточных регионов поучаствовали в новогодней акции «Елка желаний». Украшена зеленая красавица была шарами с записками от детей из детских домов, многодетных или малоимущих семей, ребят с особенностями здоровья. Каждый выбрал по два новогодних шара. Первым это сделал заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Мы бы очень хотели получить на Новый год компьютер» - загадали желание Жанна, Дарья, Сергей и София Джамбаловы из Улан-Удэ. Их желание будет исполнено, причем малышке из этой семьи достанется еще и персональный сюрприз.

- Четырехлетней Софье мы вручим дополнительный подарок. Наверное, компьютер ей еще не так интересен, как более взрослым детям, – улыбнулся Трутнев.

Как отмечает официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, после прочтения записки из второго шара вице-премьер пообещал, что у 15-летнего Алексея из Анадыря появится вертикализатор с ремнями и подголовником. Он нужен подростку для реабилитации.

Снимал шары с «Елки желаний» и глава Бурятии Алексей Цыденов. Ему достались желания 9-летней Туяны Сымбеловой из республиканского села Кырен и четырехлетнего малыша Степы Семенова. Школьница в письме поделилась, что уже давно мечтает о гитаре с чехлом, а Степану нужна коляска. Такие нужные и желанные подарки будут их.

В акции участвовало более десяти чиновников. Вместе они исполнят желания нескольких десятков ребят из Дальневосточного округа. Среди подарков, что просили ребята у остальных глав регионов ДФО – планшеты, игровые приставки, поездки в детский центр «Океан», скоростные велосипеды, мобильные телефоны, микроскопы, роликовые коньки, самокат, наборы для творчества, игрушечная кухня, энциклопедии, гироскутеры и роботы.

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