Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 декабря: больше всего случаев заражения за сутки в трех городах Приангарья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 декабря показывает жителям каких районов и городов в ближайшие дни нужно быть особенно осторожными при посещении мест массового скопления людей, ведь там – наибольшее число положительных тестов на COVID-19 за сутки.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 декабря: три города в лидерах

То, что Иркутск всегда на первой строчке такого «рейтинга» уже никого не удивляет – областной центр как никак, аэропорт. За последние сутки в Иркутске подтвердился диагноз у 62 заболевших. Все 14 412 иркутян успели заразиться коронавирусом с конца марта (именно тогда в регионе был зафиксирован первый случай инфицирования).

Вторым по суточному приросту заболевших 19 декабря является Ангарск. Там +31. Всего в городе нефтехимиков заразу подхватили 3841. На третьем месте – Братск, COVID-19 там выявлен еще у 28 человек. Итого – 2527 случаев заражения.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 декабря: Эхирит-Булагатский район пополнил число «тысячников»

В Эхирит-Булагатском районе за сутки прибавилось 7 пациентов с коронавирусом. Таким образом, эта территория «перешагнула» тысячную отметку. Там сейчас 1003 случая инфицирования. Больше отмечено в Бодайбо (1183), Усть-Илимске (1866), Усть-Кутском районе (2203), Иркутском районе(2431) и тех трех городах, о которых говорили выше – Иркутск, Братск, Ангарск.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 декабря: смотрите, сколько заболевших в вашем районе

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 декабря. Фото: оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

ЦИФРЫ

37 568 (+275) случаев инфицирования в Иркутской области;

3369 пациентов в больницах;

32 270 (+268) выздоровели;

1163 (+17) скончались из-за коронавируса;

167 (+2) зараженных COVID-19 умерли от иных болезней.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 декабря: за этот месяц израсходован годовой запас кислорода – 870 тонн (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08