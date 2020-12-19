Болельщики хоккейного клуба «Байкал-Энергия» заказали автовышку, чтобы посмотреть матч на стадионе

Нам сверху видно все, ты так и знай: болельщики «Байкал-Энергии» взобрались на автовышку, чтобы посмотреть матч на стадионе. Фото Регины НЕМЫТОВОЙ, пресс-служба ХК "Уральский трубник"

Ловкость мысли и «никакого мошенства». Увы, коронавирус принес в нашу жизнь много изменений, в том числе, запрет посещения любых соревнований болельщиками. Долгое воздержание испытывают и поклонники русского хоккея. Домашние матчи в начале декабря прошли у иркутских хоккеистов в ледовом дворце «Байкал» без поддержки, что, конечно, огорчило и самих спортсменов и поклонников русского хоккея. Тогда иркутяне решили отправиться поддержать земляков в Первоуральск, где бело-синие должны были сыграть с ХК «Уральский трубник» на открытом стадионе. Тогда они еще не знали, сработает ли их задумка….

И вот… на календаре – 18 декабря. Хоккеисты двух клубов уже на стадионе «Уральский трубник» и тут из-за забора поднимается стрела автовышки, а в ней – трое мужчин.

- Байкал, - раздался крик над пустыми трибунами.

В шоке были все. Но больше всех, наверное, та троица, авантюра которой удалась. Во-первых, у них получилось арендовать в незнакомом городе автовышку, во-вторых, уговорить водителя подъехать в плотную к стадиону и поднять их выше стен сооружения.

- Все были приятно шокированы, и мы, в том числе, автовышка стояла прямо у входа на стадион, ее люлька была прямо на стадионе, - рассказала КП-Иркутск представитель пресс-службы ХК «Уральский трубник» Регина Немытова. – Если честно, мы очень переживали, чтобы игра из-за этого не сорвалась, но болельщикам «Байкал-Энергии» дали посмотреть матч, игра состоялась.

И завершилась она – в пользу иркутян 7:5! Возможно, сказалась именно такая необычная поддержка. Ведь парни не побоялись ни мороза, ни снега, который пошел во втором тайме, подвести их хоккеисты просто не могли. Победа над «Уральским трубником» продолжила удачную выездную серию «Байкал-Энергии» и позволила бело-синим подняться на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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