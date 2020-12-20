Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 декабря: число подтвержденных случаев приблизилось к 38 тысячам человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Иркутске, 20 декабря. Заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает набирать обороты. В общей сложности с начала пандемии в Иркутской области зарегистрировано уже 37 839 случаев заражения. Только за последние сутки было выявлен 271 новый случай инфицирования. Это больше, чем число выздоровевших за сутки жителей региона.

Выздоровело за минувшие сутки 214 человек, а всего с начала пандемии – 32 834 человека. Это 80% от общего числа официально подтвержденных случаев.

Однако ситуация с COVID-19 остается напряжённой, поскольку каждый день в регионе фиксируются летальные исходы от COVID-19. Каждый день умирает больше десяти человек с коронавирусом. Так, за сутки от COVID-19 в Иркутской области умерло 18 пациентов, еще один человек с коронавирусом умер от осложнений, вызванных COVID-19.

В общей сложности, с начала пандемии, коронавирус унес жизни уже 1 349 жителей Иркутской области: 1 181 пациент умер непосредственно от COVID-19, еще 168 пациентов с коронавирусом погибло от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

Госпитализировано на утро 20 декабря 3 424 человека, еще больше пяти тысяч жителей Иркутской области лечатся от коронавируса на дому.

Статистика заболевших в Иркутской области. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 20 декабря: регион – на втором месте в Сибири по проценту выявленных случаев

Иркутская область занимает второе место среди регионов Сибири по проценту выявленных случаев коронавируса за весь период пандемии. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на Приангарье приходится 15 % от общего количества зарегистрированных больных в СФО.

Первую строчку этого рейтинга занимает Красноярский край – здесь зарегистрировано 17% всех случаев инфицирования COVID-19 в Сибири. Замыкает тройку Алтайский край с 12% от всех выявленных в Сибири случаев коронавируса.

В Сибирском федеральном округе за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости отмечается в республике Хакасия. Здесь людей с подтвержденным диагнозом стало на 9% больше. А в Иркутской области заболевших коронавирусом стало на 5% больше.

За весь период пандемии в Сибирском федеральном округе выявлено 250 066 случаев заражения COVID-19, что составляет 9% от общего числа по России.

Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 13 401 человек за неделю. Больше всего выздоровевших за прошедшую неделю в Красноярском крае – 2 894 человека. На втором месте республика Хакасия – 1 557 человек. На третьем месте Иркутская область – 1 534 выздоровевших человека.

Всего за неделю в Сибири от COVID-19 умерли 490 человек. В Иркутской области – 109 человек.

Таковы последние новости о коронавирусе на 20 декабря.

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