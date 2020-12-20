Сибиряк вставил в счетчик радиомодуль и украл электроэнергии на миллион рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Суд в Чите взыскал больше 300 тысяч рублей с предприимчивого мужчины, который наворовал электроэнергии на миллион рублей. Сибиряк вмонтировал в счетчик специальный радиомодуль и с его помощью в несколько раз занижал показания прибора учета. И хотя платил за свет читинец регулярно, суммы были подозрительно маленькими.

Это насторожило специалистов «Читаэнергосбыта». Они приехали к мужчине домой и выяснили, что он воровал электроэнергию.

- Во время проверки у потребителя специалисты осмотрели счетчик. Визуально прибор учета был технически исправным, однако выяснилось, что в него вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта, - рассказали в пресс-службе Черновского районного суда Читы. – За счет этого было кратно занижено среднемесячное потребление электрической энергии по сравнению с предыдущими периодам.

Специалисты компании составили акт о безучетном потреблении электрической энергии на общую сумму 1 013 820 рублей. С этим актом компания обратилась в суд и потребовала взыскать с жителя Читы эти деньги. Сибиряк виновным в воровстве электроэнергии себя не признал.

Суд встал на сторону ресурсоснабжающей компании и взыскал с мужчины в счет погашения долга 960 004 рубля. Такую сумму читинец платить не собирался и обжаловал решение в Забайкальском краевом суде.

- Суд апелляционной инстанции снизил сумму долга до 393 568 рублей, - уточнили в суде.

Но и это решение не устроило читинца – мужчина пошел в суд кассационной инстанции. А там с его доводами не согласились и оставили определение Забайкальского краевого суда в силе.

Теперь сибиряк за украденную электроэнергию заплатит почти 400 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08