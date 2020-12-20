Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 20 декабря: больше всего больных в Иркутске, Черемхово и Ангарске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 20 декабря, в Иркутской области был выявлен 271 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области, больные зафиксированы в 19 муниципалитетах региона.

Больше всего больных – 69 человек – зарегистрировано за сутки в Иркутске. Второе место по суточному приросту COVID-19 занимает Черемхово – здесь за вчерашний день выявлено 26 заболевших. На третьем месте Ангарск – в городе нефтехимиков за сутки COVID-19 был диагностирован у 25 человек.

Следом за Ангарском по суточному приросту заболевших коронавирусом идет Усть-Кутский район – здесь было выявлено 23 новых случая инфицирования COVID-19. Еще в шести муниципалитетах региона зафиксировано больше десяти заразившихся за сутки. Это Усть-Илимск, Братск, Нижнеилимский район, Баяндаевский, Усольский и Иркутский районы.

Восемь муниципалитетов Иркутской области находятся в "красной" зоне. Фото: правительство Иркутской области

Десять заболевших зарегистрировано в Тайшетском районе, девять – в Черемховском районе, шесть – в Эхирит-Булагатском, пять – в Бодайбо. По четыре человека заболели коронавирусом в Аларском, Заларинском и Слюдянском районах. Трое больных выявлено в Мамско-Чуйском районе и двое заболевших – в Казачинско-Ленском районе.

Лидерство по общему числу выявленных больных по-прежнему принадлежит областному центру. С начала пандемии в Иркутске зафиксировано в общей сложности 14 481 заболевший коронавирусом человек. На втором месте по этому параметру находится Ангарск – здесь с начала пандемии COVID-19 официально подтвержден у 3 866 человек. Замыкает тройку лидеров по общему числу выявленных случаев коронавируса Братск с 2 540 заразившимися за все время.

В «красной» зоне, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области, находятся также Иркутский район, где на 20 декабря зарегистрировано 2 442 заболевших, Усть-Кутский район – здесь за все время пандемии COVID-19 выявлен у 2 226 человек. Помимо этого, больше тысячи больных зарегистрировано в Усть-Илимске – 1 885 человек, Бодайбо – 1 188 человек и в Эхирит-Булагатском районе – 1 009 человек.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 15 ноября.

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