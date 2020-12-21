Синоптики предупредили о 35-градусных морозах в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дворе уже почти конец декабря, а по-настоящему сибирских морозов иркутяне этой зимой еще не видели. Более того, в прошедшие выходные на день и вовсе пришла весна. В субботу столбик термометра поднялся почти до аномальных -7 градусов, и, вероятно, больше таких комфортных деньков в этом году мы уже не увидим. Похоже, 2020-й попрощается с нами трескучим морозом.

- Во вторник, 22 декабря, в Иркутске будет еще относительно тепло, - рассказывает «КП»-«Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Днем термометры покажут около -10 градусов. Будет пробрасывать снег. Ну а с 23 декабря на Приангарье начнет медленное наступление холодный фронт из Арктики. Температура понизится уже до -15, -17, местами до -27, в Катангском районе и вовсе до -39.

Дальше – больше. А точнее холоднее. С севером все понятно, там уже перевалит за - 42. Иркутяне почувствуют морозец в ночь на 24 декабря, когда прогнозируется уже -24, -26. Ну а в выходные арктический фронт окончательно захватит Иркутскую область. Так что поездки на природу лучше отложить.

- В ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник в Иркутске ждем -35 градусов, днем немногим теплее - до -32,- продолжает Юлия Янькова. – И такая температура продержится как минимум до следующего вторника.

Ладно, в последнюю рабочую неделю мороз еще можно перетерпеть. Всех иркутян, конечно, больше интересует вопрос про погоду в новогоднюю ночь и в первые январские деньки. Но пока прогноз лишь предварительный.

- Такой холодный фронт, который ударит по нам в эти выходные, быстро не уходит, - заключает Юлия Янькова. – Чтобы его прогнать, нужны мощные воздушные массы из Атлантики. Надежда на потепление к 31 декабря есть, правда, не исключено, что лишь на несколько градусов. Так что в Иркутске не исключена холодная новогодняя ночь.