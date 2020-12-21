Эксперты рассказали, почему сибиряки стали чаще брать ипотеку на новостройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что ни говори, а все-таки купить квартиру, в которой еще никто не жил, приятно. Ну и что, что придется начинать ремонт с нуля. Зато гнездышко можно сразу обустроить по своему вкусу, а не переделывать за прошлыми жильцами. Так что новостройки пользуются спросом. К тому же интерес к ним подогревает льготная ипотека под 6,5%, которую в стране продлили до 1 июля 2021-го (она действует только на квартиры в строящихся или уже сданных домах, и процентная ставка не повысится, пока кредит не будет закрыт).

И вот в ноябре случился бум: жители Приангарья вдруг оформили на 89% таких договоров больше, чем в октябре!

- Скачок объясним продлением срока действия программы - те, кто ранее не успел собрать необходимые документы и воспользоваться предложением, теперь смогли заключить сделку, - комментирует начальник отдела регистрации недвижимости № 4 Управления Росреестра по Иркутской области Екатерина Щука. - Также отмечается тенденция купить жилье до конца года.

Еще одна возможная причина такого бума - рост цен на квартиры в Иркутске к концу года начал замедляться. Хотя они все еще кусаются. Судя по объявлениям в Сети, даже новенькая однокомнатная квартира в Ново-Ленино площадью от 27 квадратных метров обойдется минимум в 1,6 миллиона рублей. В центре города расценки, конечно, выше - от 2,9 миллиона за однушку. Но покупают даже за более высокую цену.

- Большинство квартир в новостройках уже разобрали, предложений осталось не так много, но и спрос к концу декабря чуть замедлился. Кто не успел купить квартиру до Нового года, отложили этот вопрос до января, - комментирует директор одного из агентств недвижимости Иркутска Алексей Рябиков. - Так что в начале года снова ожидается рост спроса.

Из минусов - придется подождать, пока новые дома будут сданы. Сроки у всех разные. Так что этот вариант устраивает тех, кто покупает жилье на будущее.

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