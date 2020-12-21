Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Недвижимость

Эксперты рассказали, почему сибиряки стали чаще брать ипотеку на новостройки

При этом предложений на рынке недвижимости все так же немного
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Эксперты рассказали, почему сибиряки стали чаще брать ипотеку на новостройки

Эксперты рассказали, почему сибиряки стали чаще брать ипотеку на новостройки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что ни говори, а все-таки купить квартиру, в которой еще никто не жил, приятно. Ну и что, что придется начинать ремонт с нуля. Зато гнездышко можно сразу обустроить по своему вкусу, а не переделывать за прошлыми жильцами. Так что новостройки пользуются спросом. К тому же интерес к ним подогревает льготная ипотека под 6,5%, которую в стране продлили до 1 июля 2021-го (она действует только на квартиры в строящихся или уже сданных домах, и процентная ставка не повысится, пока кредит не будет закрыт).

И вот в ноябре случился бум: жители Приангарья вдруг оформили на 89% таких договоров больше, чем в октябре!

- Скачок объясним продлением срока действия программы - те, кто ранее не успел собрать необходимые документы и воспользоваться предложением, теперь смогли заключить сделку, - комментирует начальник отдела регистрации недвижимости № 4 Управления Росреестра по Иркутской области Екатерина Щука. - Также отмечается тенденция купить жилье до конца года.

Еще одна возможная причина такого бума - рост цен на квартиры в Иркутске к концу года начал замедляться. Хотя они все еще кусаются. Судя по объявлениям в Сети, даже новенькая однокомнатная квартира в Ново-Ленино площадью от 27 квадратных метров обойдется минимум в 1,6 миллиона рублей. В центре города расценки, конечно, выше - от 2,9 миллиона за однушку. Но покупают даже за более высокую цену.

- Большинство квартир в новостройках уже разобрали, предложений осталось не так много, но и спрос к концу декабря чуть замедлился. Кто не успел купить квартиру до Нового года, отложили этот вопрос до января, - комментирует директор одного из агентств недвижимости Иркутска Алексей Рябиков. - Так что в начале года снова ожидается рост спроса.

Из минусов - придется подождать, пока новые дома будут сданы. Сроки у всех разные. Так что этот вариант устраивает тех, кто покупает жилье на будущее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Риелторы рассказали, когда спадут цены на квартиры в Иркутске

Ажиотажный спрос снижается, но квартир в продаже все еще недостаточно (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Новости рынка недвижимости Иркутска, Иркутской области и БурятииО РАЗНОМ

Рекомендуемые