Землетрясение 21 декабря под Иркутском: сейсмособытие зарегистрировано в Саянском разломе. Фото: БФ ФИЦ ЕГС РАН

Землетрясение 21 декабря под Иркутском вновь произошло в первый зимний месяц. Толчки были зафиксированы в 6.16 утра Зиминском районе, им присвоен энергетический класс 9.7.

- Энергетический класс 9.7 – это совсем не большое колебание, - рассказала КП-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Елена Кобелева. – Его могли почувствовать, если эпицентр был расположен неглубоко, но к нам не поступало ни одного сообщения о том, что сибиряки его как то ощутили. Данному сейсмособытию даже баллы не присвоены, так как к нам не пришло ни одной анкеты от жителей.

Как отметила специалист, землетрясение 21 декабря под Иркутском, эпицентр которого находился в Саянском разломе, это отдельное движение земной коры, никак не связанное с землетрясением 10 декабря в Иркутске, которое разбудили жителей областного центра в шестом часу утра. Напомним, тогда сейсмособытие оценили в 5-6 баллов, и в тот же день произошло повторное землетрясение в столице Приангарья.

Еще ранее сильное землетрясение в Иркутске 22 сентября 2020 заставило жителей города не на шутку переволноваться, многие выходили на улицу, боясь повторных толчков.

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