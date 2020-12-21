Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 декабря: более 4500 жителей Приангарья вылечились от COVID-19 в декабре Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 21 декабря. Борьба с COVID-19 в регионе продолжается. На данный момент новая коронавирусная инфекция в Приангарье взята под контроль: резерв коек – есть, препараты необходимые для лечения – есть. В этом месяце израсходовано 870 тонн кислорода, что по сравнению с прошлыми годами – годовой запас.

В больницах остается еще несколько тысяч человек, немало сибиряков и на амбулаторном лечении. Однако, радует, что большинство заразившихся справляются с болезнью. Так, только в декабре в Иркутской области медикам удалось вылечить от COVID-19 более 4500 пациентов (4578 – на 20.12).

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 21 декабря такова: за сутки еще +277 случаев заражения, с начала пандемии инфицировались 38 116 человек. В больницах находятся 3555 пациентов, 6128 человек - на амбулаторном лечении.

За сутки выздоровели еще 32 сибиряка, всего вылечить удалось 32 966 заболевших. За последние 24 скончалось еще 17 с COVID-19, только один из них - от иных болезней. Всего жертвами пандемии в регионе стали 1366 подхвативших коронавирус.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 21 декабря: школьники учатся последнюю неделю

На каникулы школьников Приангарья решили на неделю раньше не отпускать – нет надобности, как нет и необходимости в дистанционном обучении. Так что эту неделю все общеобразовательные учреждения будут работать по графику – там, где есть классе на дистанте, они продолжат учиться удаленно, где все учатся очно, так же продолжат садиться за парты. И на отдых уйдут согласно учебным программам: кто 26, кто 28 декабря.

Что же касается взрослых, то наверняка, все уже знаю, что день 31 декабря в Иркутской области объявлен выходным. Это позволит также избежать очередей в магазинах после рабочего дня, скопления людей. Не забывайте про масочный режим, пользуйтесь антисептиками, старайтесь по возможности избегать большого количества народу, особенно в помещениях.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 21 декабря.

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