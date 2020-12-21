Учимся готовить вместе с поварами столовой «Аппетит».

Многие из нас не знают, что приготовить на обед или ужин. Некоторые блюда приелись, другие кажутся нам сложными в приготовлении. В сегодняшнем мастер-классе от ТЦ «Цветной парк» повара столовой «Аппетит» научат всех желающих готовить запечённое в фольге мясо, мандаринновый чизкейк и шампиньоны, фаршированные баклажанами.

Для приготовления этих блюд вам потребуются:

1) Для запечённого мяса:

Свиная вырезка или шея – 0,6-0,8 кг

Помидоры – 0,15 г

Чеснок - 15 г

Масло оливковое - 15-20 г

Смесь пряностей «Итальянские травы» - по вкусу

2) Для мандаринового чизкейка:

Печенье песочное кофейное - 300 г

Масло сливочное - 100 г

Творог - 350 г

Сметана - 150 г

Сахар - 230 г

Крахмал - 1,5 столовых ложки

Яйца - 2 штуки

Мандарины - 3 штуки

Вода - 150 мл

Сахар ванильный - 5 г

Желатин быстрорастворимый – 25 г

3) Для фаршированных шампиньонов:

Шампиньоны крупные - 500 г

Баклажан - 200 г

Лук репчатый небольшой – 150 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Сметана – 100 г

Зелень петрушки и укропа – 50 г

Масло растительное – 50 г

Если же у вас нет времени на готовку, то ждём в гости в столовой «Аппетит», расположенной на втором этаже ТЦ «Цветной парк». Найти его вы можете по адресу: ул. Дзержинского, 40.

Instagram столовой: @appetitster38