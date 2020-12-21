Учимся готовить вместе с поварами столовой «Аппетит».
Многие из нас не знают, что приготовить на обед или ужин. Некоторые блюда приелись, другие кажутся нам сложными в приготовлении. В сегодняшнем мастер-классе от ТЦ «Цветной парк» повара столовой «Аппетит» научат всех желающих готовить запечённое в фольге мясо, мандаринновый чизкейк и шампиньоны, фаршированные баклажанами.
Для приготовления этих блюд вам потребуются:
1) Для запечённого мяса:
Свиная вырезка или шея – 0,6-0,8 кг
Помидоры – 0,15 г
Чеснок - 15 г
Масло оливковое - 15-20 г
Смесь пряностей «Итальянские травы» - по вкусу
2) Для мандаринового чизкейка:
Печенье песочное кофейное - 300 г
Масло сливочное - 100 г
Творог - 350 г
Сметана - 150 г
Сахар - 230 г
Крахмал - 1,5 столовых ложки
Яйца - 2 штуки
Мандарины - 3 штуки
Вода - 150 мл
Сахар ванильный - 5 г
Желатин быстрорастворимый – 25 г
3) Для фаршированных шампиньонов:
Шампиньоны крупные - 500 г
Баклажан - 200 г
Лук репчатый небольшой – 150 г
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Сметана – 100 г
Зелень петрушки и укропа – 50 г
Масло растительное – 50 г
Если же у вас нет времени на готовку, то ждём в гости в столовой «Аппетит», расположенной на втором этаже ТЦ «Цветной парк». Найти его вы можете по адресу: ул. Дзержинского, 40.
Instagram столовой: @appetitster38