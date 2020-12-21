Победы 2020: с каких престижных турниров привезли медали иркутские спортсмены

Победы 2020: Хетаг Басаев победил на первенстве Европы по дзюдо. Фото: Минспорта Иркутской области

Год 2020 выдался не простым из-за пандемии. Отменили большинство первенств, чемпионатов, российских и мировых турниров. Но в тех, которые проводились, иркутские спортсмены одерживали победы. Представляем вашему вниманию короткий ликбез достижений.

Бобслей

Бронза первенства мира в копилке братчанина Григория Волоскова. Он был пилотом в составе российского экипажа во время выступления в немецком Винтерберге.

Бокс

Серебряная медаль первенства Европы по боксу среди юниорок у Татьяны Богдановой из Усть-Илимска.

Золото на первенстве Европы в Болгарии завоевала Алена Тремасова из поселка Невон Усть-Илимского района. Это уже ее третья высшая награда с европейских турниров.

Алена Тремасова привезло золото с первенства Европы. Фото: Минспорта Иркутской области

Бронзовым призером международного турнира по боксу в Белоруссии стал Василий Каверин. В феврале он же стал серебряным призером первенства России.

Велоспорт

Золото и серебро на всероссийских соревнованиях и этапе Кубка мира по велоспорту ВМХ выиграли ангарские спортсменки Майя Савина (1-е место) и Софья Рыхлицкая (2-е место). Они выступали в разных возрастных категориях.

Вольная борьба

Серебро на международном турнире Poland Open - 2020 у бронзового призера Олимпийских игр Екатерины Букиной. Она же в этом году стала чемпионкой Европы, победив в феврале в Италии.

Горнолыжный спорт

Две золотые медали в слаломе с международных соревнований и серебро на Кубке Европы по паралимпийскому горнолыжному спорту у Варвары Ворончихиной из Байкальска. Она стала обладательницей и трех золотых, и двух серебряных медалей этапа Кубка мира в феврале, также выиграла 5 медалей на этапе Кубка мира в январе.

Дзюдо

Золото первенства Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года завоевал иркутянин Хетаг Басаев. Турнир прошел в Хорватии.

Серебряную медаль на первенстве Европы по дзюдо среди юниоров до 23 лет заслуженно получил Махмадбек Махмадбеков. Он выступал в весовой категории до 73 килограммов.

Бронза открытого турнира Европы в копилке иркутянина Рамазана Абдулаева. В феврале он одолел на ковре спортсменов из Италии, Испании, Азербайджана.

Керлинг

Иркутская команда победила в международном турнире по керлингу среди смешанных пар WCT International Mixed Doubles Sochi - 2020. Золотые медали получили Елизавета Трухина и Николай Лысаков.

Санный спорт

Серебряную медаль на этапе Кубка мира в Германии завоевал саночник Семен Павличенко. Еще на одном этапе этого же турнира он занял 4-е место.

Серебряная медаль первенства мира в немецком Оберхофе в одноместных санях у Дианы Логиновой, она также выступила в составе российской команды в эстафете, где завоевала бронзу. На этом же турнире среди двухместных экипажей обладателями бронзы стали Михаил Карнаухов и Юрий Чирва.

Третье место на первенстве Европы в Германии заняли саночники Михаил Карнаухов и Юрий Чирва. Они выступали в двухместных санях.

Стрельба

Трехкратным чемпионом Европы по стрельбе из пневматического пистолета в 2020 году стал известный иркутский стрелок Артем Черноусов. На турнире он был лучшим в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин, среди смешанных пар (выступал со спортсменкой из Омской области), и в составе мужской команды со стрелком из Удмуртской республики. Он же стал вторым на международных соревнованиях по пулевой стрельбе H&N Cup - 2020 в Мюнхене в январе.

Золотую медаль на первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия завоевала в составе российской команды Надежда Колода. Кроме того, иркутянка привезла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных пар.

Теннис

Серебряную медаль на международном турнире по теннису в Тунисе завоевала 20-летняя Анастасия Сухотина из Иркутска. Она выступала в паре с Дарьей Астаховой из Краснодара.

Тхэквондо

Бронзовым призером международного рейтингового турнира 47th Dutch Open Taekwondo Championships - 2020 стал Олег Кузнецов. Соревнования собрали около 900 тхэквондистов из различных стран. Иркутянин выступал в весе свыше 87 кг.

Шашки

Серебро на Олимпиаде интеллектуального спорта взял 18-летний иркутский шашист Денис Филатов. Этот турнир проводится в Лондоне с 1997 года, в этот раз его провели онлайн. В соревнованиях участвовали представители 32 стран мира.

ЦИФРЫ

Самое большое количество медалей у наших спортсменов с российских турниров:

18 - с чемпионата и первенств России у легкоатлетов

17 - с чемпионата и первенств по панкратиону

16 - с Кубка, первенств и чемпионатов России по пауэрлифтингу

12 - с первенств и чемпионата России по тяжелой атлетике

11 - с первенства и Кубка России по грепплингу

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