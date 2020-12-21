За год в Иркутске подорожали подсолнечное масло и сахар, а куры и творог подешевели Фото: Андрей АБРАМОВ

Продукты дорожают, и сибиряки уже к этому, увы, привыкли. «КП»-Иркутск сравнивает те ценники, что были в магазинах города год назад, и что сейчас. Разница ощутимая.

Итак, заметнее всего подорожало подсолнечное масло - с 98,63 до 134,63 рубля за литр, а также сахар - с 40,28 до 56,27 рубля за кило. Это, по данным Иркутскстата, усредненные цены, ведь в супермаркетах, небольших магазинах и на рынках они иные. Но общий знаменатель таков. Не зря ведь именно на эти продукты в стране решили установить предельные планки (46 рублей за кило сахара и 110 рублей за литр масла). В Иркутской области к этим значениям добавят местный коэффициент. Так почему именно эти продукты стали менее доступными?

- Думаю, дело в желании ритейлеров - тех, кто продает, - нажиться на самом нужном, - поделился мнением кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Института социальных наук ИГУ Виктор Чебунин. - Продукты среднего и элитного сегмента сейчас пользуются меньшим спросом и по этой причине дешевеют (так, по данным Иркутскстата, снижаются цены на кальмаров и индейку - не самые популярные позиции. - Прим. ред.). Вот и пытаются заработать на товарах первой необходимости, как подсолнечное масло и сахар. Проблема и в том, что ритейлеров не так много, и между собой они могут договариваться о поднятии цен.

И еще одна причина - снижение объемов производства. Об этом рассказывали в отделении Центробанка по Иркутской области. В 2020-м сократились посевы сахарной свеклы, а из-за непогоды ожидался меньший урожай подсолнечника. Отсюда начался рост закупочных цен, а затем и на прилавках магазинов.

Смотрим дальше. Заметно подскочила цена на сыр - с 540,03 до 600,22 рубля, и на сливочное масло - с 634,58 до 652,37 рубля за килограмм. И даже такой бюджетный продукт, как маргарин, стал заметно недоступнее.

А еще ударят по кошельку новые цены на говядину и мороженую рыбу. Ощутимо подорожали гречка и вермишель, а также яйца, мука, хлеб и черный чай. И даже картошка, лук и морковь менее доступны, чем год назад, хотя в продажу нынче поступило достаточно местного урожая. Поднялась стоимость яблок, но за счет увеличения поставок из-за рубежа и с южных регионов нашей страны еще осенью рост ценников на них замедлился. Мог быть и выше.

На некоторых продуктах иркутяне все-таки могут выгадать копеечку. Так, за год немного сбавили в цене свинина, куры, свежая капуста, пшенка, жирный творог и пастеризованное молоко 2,5 - 3,2% жирности.

- Так, производители кур поставляют их в магазины, не завышая цены, поэтому и по кошелькам покупателей они не бьют, - продолжает Виктор Чебунин. - Изготавливается их достаточно, нет нужды завышать стоимость. Да и некоторые понимают, что неправильно наживаться на самом необходимом.

А еще спасают скидки, которые регулярно устраивают в магазинах и супермаркетах.

КОНКРЕТНО

Что подорожало

Продукт Декабрь-2019 (руб./кг) Декабрь-2020 (руб./кг)*

Говядина 331,41 367,54

Полукопченая колбаса 451,05 459,15

Вареная колбаса 357,95 372,98

Мороженая неразделанная рыба 153,22 178,90

Сливочное масло 634,58 652,37

Подсолнечное масло 98,63 134,63

Маргарин 134,40 157,44

Сметана 289,09 291,96

Молоко стерилизованное 80,59 81,13

Сыр 540,03 600,22

Куриные яйца (10 шт.) 65,34 69,28

Сахар-песок 40,28 56,27

Черный байховый чай 560,08 614,57

Соль 14,51 15,01

Мука 29,39 35,74

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 63,80 67,29

Хлеб из пшеничной муки (1-й и 2-й сорт) 59,52 63,65

Рис 57,82 61,20

Гречка 54,42 78,99

Вермишель 52,80 67,74

Картофель 27,83 32,38

Репчатый лук 25,10 27,92

Морковь 40,01 49,60

Яблоки 122,52 131,13

Что подешевело

Продукт Декабрь-2019 (руб./кг) Декабрь-2020 (руб./кг)*

Свинина 300,21 297,02

Куры 191,84 176,51

Свежая капуста 22,78 20,97

Пшено 51,87 44,74

Жирный творог 293,53 287,07

Молоко пастеризованное (2,5 - 3,2%) 56,38 53,50

* Данные Иркутскстата.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08