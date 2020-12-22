Эксперты объяснили, почему сибиряки стали реже брать кредиты Фото: Артем КИЛЬКИН

Льготные ипотеки жители Приангарья оформляют все чаще, а вот другие виды кредитов, наоборот, стали брать реже. Так, число новых потребительских займов в регионе за год сократилось на 20,1%. Просрочка по ним тоже уменьшилась. Аналитики сравнили, как обстоят дела в 30 регионах-лидерах по популярности таких кредитов.

- Самое существенное сокращение, по сравнению с октябрем прошлого года, отмечено в Иркутской области - на 3,2%, - сообщили в Национальном бюро кредитных историй. – А также в Якутии, Хабаровском и Красноярском крае.

Похожая история с кредитками. В ноябре 2020-го жителям Приангарья выдали на 20,7% меньше новых карт, чем год назад.

Покупка автомобиля – тоже серьезный шаг. Многим приходится ради этого влезать в долги. Но за год общая сумма выданных автокредитов в Иркутской области также снизилась на 5,2%.

В чем причины? Возможно, сами сибиряки решили, что неуместно в пандемию обрастать новыми долгами - со старыми бы расплатиться! Да и банки, по словам экспертов, стали придирчивее: прежде чем выдать деньги, как никогда тщательно проверяют кредитную историю заемщиков. А для тех, кто уже в тупике, предлагают реструктуризацию, чтобы снизить проценты. Поэтому просрочка и уменьшается.

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