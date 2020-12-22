Сибиряки дважды играли свадьбу в Новый год с разницей в 50 лет

Иркутяне дважды женились в Новый год с разницей в 50 лет. Фото: страница службы ЗАГС Иркутской области в соцсетях.

Иркутянке Валентине Гапоненко позавидует, пожалуй, любая девушка, ведь заветные слова «выходи за меня» она услышала дважды в своей жизни, и оба раза от единственного возлюбленного Владимира, и оба раза в Новый год. А разница между их свадьбами - полвека!

Бежали в загс по снегу

- Как познакомились? Мы тогда еще жили на Украине. Я служил в армии, пел в ансамбле песни и пляски МВД Киевского военного округа. С гастролями приехал в Луганск, а у меня в деревне поблизости родственники живут. Заглянул в гости к тете и там встретил Валю, - вспоминает Владимир Гапоненко в разговоре с "КП"-Иркутск. - Понравилась она мне, такая веселая, красивая, задорная девчонка. Через полтора года демобилизовался и поехал домой, в Днепропетровск. Пожил там годик и понял, что одна Валя в моем сердце! И махнул к ней.

Первое свидание как сейчас помнит: пригласил девушку на концерт в местный Дом культуры послушать, как он поет.

- Пришла! Я тогда понял, что быть нам вместе, - смеется Владимир. - Спустя год, в 1969-м, сделал ей предложение. Хотели сыграть свадьбу осенью, но моя мама могла приехать из Днепропетровска только на Новый год. Ну я и выбрал красивую дату: полдень 31 декабря. А на следующий день у меня день рождения, 23 года! Такой вот чудесный подарок получился.

Небесная канцелярия устроила влюбленным новогоднюю сказку. В той местности зимой тепло, дождливо, а тут вдруг повалил снег пушистыми хлопьями! Держась за руку, молодые радостно бежали по заснеженным улицам на другой край деревни, чтобы расписаться. Потом четыре дня гуляли свадьбу и день рождения! А снег все шел и шел, укутывая землю махровым покрывалом…

Поехали в Сибирь!

«Валь, а поехали жить в Сибирь!» - предложил как-то Владимир. В 1970-х он с ансамблем впервые побывал на гастролях в Иркутске, и ему здесь очень понравилось.

«А поехали! У меня там родственники, не пропадем», - неожиданно легко согласилась жена.

А что, дело молодое, детей еще не было, так что собрались лекго. Сначала 13 лет трудились в колхозе в Куйтуне, а в 1985-м переехали в Иркутск. Валентина устроилась парикмахером, а Владимир сварщиком-сантехником. Так и обосновались.

- Я все свободное время на концертах пропадаю. То в камерном хоре Иркутской филармонии, то в клубе «Любимовка», то в другие города езжу, - улыбается сибиряк. - Жена однажды напросилась со мной на гастроли в Братск, но не понравилось ей по гостиницам мотаться, теперь всегда дома ждет. А я где только не побывал с песнями, даже за границей: в Польше, Германии, Франции, США... Словом, поглядел мир.

И медалей за творческие конкурсы у Владимира не счесть. Конечно же, Валентина - его главная муза и поддержка. Но самое главное достижение супругов - большая и дружная семья. У них три дочки (и все, как мама, парикмахеры) и пятеро внуков.

Вторая свадьба через полвека

День, когда поженились, супруги отмечают каждый год, но золотую свадьбу в 2019-м Владимир решил отпраздновать по-особому. В тайне от супруги подал заявление в ЗАГС: «Пожените нас с Валентиной снова, спустя 50 лет!». А дочки тут же выбрали ей свадебное платье, скромное, но со вкусом.

Валентина и Владимир Гапоненко снова расписались, и он спел ей ту же песню о любви, что полвека назад. Фото: страница службы ЗАГС Иркутской области в соцсетях.

- Дату, разумеется, назначили ту же самую: полдень 31 декабря, - рассказывает Владимир Гапоненко. - Представьте, я до сих пор покоряю ее сердце! Когда пригласил на торжественную регистрацию, она лишь слегка удивилась. Зато когда мы расписывались, Валя, наконец, осознала, как же долго мы вместе… И я, совсем как полвека назад, на нашей первой свадьбе, снова спел ей на украинском нежную песню «Кохана». Она о любви. Мы танцевали, словно в молодости, а вокруг вся наша семья. Это ли не счастье!

Сейчас Валентине 67 лет, а Владимиру 73 года. Так и живут душа в душу. Читают книги, он поет, она создает уют дома, ездят за город в лес по грибы и ягоды. Недавно нашли себе новое увлечение - рыбачат вместе. Природа, тишина, и никого, кроме их двоих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замуж за Февралёва в феврале: сибиряки сыграли свадьбу в магическую дату 20.02.20

А помолвку Денис и Евгения отметили 14 февраля, в День Святого Валентина (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08