В уходящем году Ангарская нефтехимическая компания, входящая в состав «Роснефти», отметила свое 75-летие, а также 60 лет с момента получения первого бензина. Благодаря созданию комбината сразу после войны в Иркутской области появился новый город - Ангарск. Сегодня АНХК - крупнейшее предприятие Восточной Сибири по переработке нефти, выпуску нефтепродуктов и нефтехимии, а также один из главных налогоплательщиков и работодателей региона. Его бесперебойную работу обеспечивают почти 8 тысяч сотрудников. Продукция предприятия поставляется в 41 субъект РФ и ряд зарубежных стран. В линейке более 260 наименований, в том числе высокооктановые бензины, дизельное топливо, битумы, нефтяной кокс, масла.«Лидер качества» и «Гордость Отечества»В настоящее время «Роснефть» реализует на площадке АНХК масштабную программу по модернизации производственных мощностей, включая строительство новых объектов, которые позволят увеличить выпуск экологически чистых видов топлива, расширить ассортимент продукции, создать новые рабочие места.В этом году на предприятии завершены работы по модернизации установки газофакельного хозяйства, что позволило увеличить мощность и производительность объекта, а также снизить воздействие на окружающую среду и тем самым улучшить экологию региона.Аналогичные мероприятия сейчас проводятся еще на одной установке, входящей в состав газофакельного хозяйства нефтеперерабатывающего производства. Уже завершено строительство здания новой компрессорной, установлено новое оборудование. Завершение работ запланировано на 2023 год.- На протяжении 75 лет Ангарская нефтехимическая компания играет значимую роль в социально-экономическомразвитии региона, - подчеркнул генеральный директор АНХК Константин Зеленский. - Являясь крупнейшим предприятием Восточной Сибири по переработке нефти, выпуску нефтепродуктов и нефтехимии, АНХК динамично развивается, следуя современным мировым трендам нефтеперерабатывающей отрасли, совершенствует управленческую, технологическую и производственную базы, успешно решая глобальные задачи.Вся продукция АНХК соответствует требованиям нормативной и технической документации, действующим техническим регламентам. Компания является постоянным участником Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» и ежегодно получает престижные награды за качество. Сегодня более ста видов продукции АНХК отмечены золотыми и серебряными логотипами этого конкурса. Кроме того, предприятие награждено специальным призом «Лидер качества», а продукция удостоена наивысших наград конкурса - «Гордость Отечества», «За успехи в импортозамещении» и «Инновация».В 2020 году АНХК приняла участие в конкурсе на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества. По результатам участия предприятие стало дипломантом этого конкурса, критерии которого гармонизированы с лучшими мировыми практиками в области диагностики эффективности бизнес-процессов.Социальная ответственность в действииВ компании созданы все условия для привлечения высококвалифицированных специалистов. На базе школы № 10 города Ангарска функционируют два профильных «Роснефть-класса», выпускники которых после окончания профильных вузов трудоустраиваются на предприятие. Кроме того, более 300 студентов профильных вузов ежегодно проходят на предприятии производственные и преддипломные практики.Неотъемлемой частью корпоративной стратегии Ангарской нефтехимической компании является высокая социальная ответственность. На предприятии реализуется масштабная программа социальной защиты работников, членов их семей и ветеранов.Кроме того, АНХК ежегодно оказывает помощь медицинским и образовательным учреждениям, детским домам, спортивным и культурным объектам города Ангарска и области, выделяет средства на организацию бесперебойной работы мемориала «Вечный огонь» в городе Усолье-Сибирском.Впереди новые задачиПодводя итоги уходящего года, Константин Зеленский отметил, что 2020-й выдался непростым, но результативным.- Эпидемиологическая обстановка в стране наложила отпечаток практически на все сферы деятельности, в том числе отразилась и на работе нашего предприятия. Но несмотря на все трудности, коллектив АНХК продемонстрировал высокий профессионализм, сплоченность и умение решать сложные вопросы в сжатые сроки. Мы достигли хороших производственно-экономических результатов. Обеспечили производство востребованных рынком бензинов, дизтоплива, масел и других видов продукции. Компания стабильно работает, выпуская продукцию, соответствующую самому высокому уровню качества.Руководитель предприятия также подчеркнул, что впереди у АНХК еще немало задач. Среди долгосрочных планов - ввод в эксплуатацию новых производств: комплекса сернокислотного алкилирования, установки гидроочистки бензина каталитического крекинга и комплекса установок производства дизельного топлива.- Ангарская нефтехимическая компания по праву считается одним из самых перспективных предприятий в Сибирском регионе. Все заслуги, достигнутые за 75 лет, стали результатом планомерной работы и четко выстроенной стратегии развития. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Впереди еще немало побед и свершений, - подчеркнул Константин Зеленский.ПОЗДРАВЛЯЕМ!Уважаемые жители Иркутской области!От коллектива Ангарской нефтехимической компании поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть 2021 год будет удачным и щедрым на благие перемены, наполнен радостными событиями, хорошими новостями, яркими встречами и незабываемыми мгновениями. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успеха, стабильности, мира и благополучия!Константин ЗЕЛЕНСКИЙ,генеральный директор АО «АНХК».ТОЛЬКО ЦИФРЫ10,2 млн тонн нефти в год - мощности нефтеперерабатывающих установок АНХК.Около 370 тысяч тонн готовой продукции производится на предприятии.Более 1,5 миллиона тонн топлива в год компания отгружает только для Иркутской области.Секрет в ударном трудеСергей Савельев пришел в АНХК 40 лет назад и сейчас продолжает руководить сменойСергей Савельев, оператор технологических установок цеха 17/19 нефтеперерабатывающего производства АНХК, трудится на предприятии уже 40 лет. Он пришел на завод в 1980 году, окончив в Ангарске училище по специальности «аппаратчик широкого профиля».Сергей Викторович хорошо помнит свой первый рабочий день. Это было 6 марта. Он сразу влился в коллектив, начал перенимать опыт у старших товарищей. Лет через семь его назначили старшим смены. Им он и является по сей день. Сейчас в его подчинении 8 человек. А за все время работы Сергей Савельев был наставником для многих начинающих сотрудников АНХК.В цехе работает установка по производству битума. Производство постоянно модернизируется, внедряются новые технологии. Чтобы идти в ногу со временем, сотрудники регулярно повышают квалификацию.- Когда-то я вносил различные рацпредложения и даже был ударником коммунистического труда, - поделился воспоминаниями оператор технологических установок.На вопрос, как в те времена можно было получить такое высокое звание, Сергей Савельев ответил просто:- Нужно было работать. Весь секрет в ударном труде.За время своей деятельности в АНХК Сергей Викторович был награжден различными корпоративными грамотами и благодарностями, а также наградами регионального и федерального уровней. В 2018 году за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд он получил наградуМинистерства энергетики РФ. В декабре его заслуги вновь отметило руководство компании в честь 40-летия работы на предприятии.Несмотря на то что практически вся жизнь Сергея Савельева связана с АНХК, он все-таки находит время для отдыха и увлечений. Главное из них - рыбалка.- У нас сформировалась целая команда единомышленников. Ездим рыбачить по всей Иркутской области и в Монголию. Раньше часто бывали на Байкале. Сейчас омуль под запретом, поэтому переместились на Братское водохранилище. Рыбачим и летом, и зимой, во время отпуска и в выходные. Ловим рыбу для интереса. Это такой спортивный отдых, - рассказал Сергей Викторович.Также в зимнее время наш герой ходит на лыжах. Своим увлечениям не изменяет.- Да что рассказывать, - живем, работаем, - скромно заметил он. - Наше предприятие стабильное. Здесь многое делается для людей. Вот и мы трудимся на благо нашей нефтехимии. Вносим свою лепту в общее дело.