Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 декабря: медучреждения начали оказывать плановую помощь

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 декабря: медучреждения Праингарья начали оказывать плановую помощь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 22 декабря. Количество случаев заражения в регионе превысило уже 38 тысяч, число выявляемых положительных тестов за сутки не идет на спад, уже несколько недель подряд колеблется от 260 до 280. Это позволяет говорить, что во второй волне Приангарье вышло на плато. Однако, скорейшее «выздоровление» региона зависит от каждого из нас – не забываем про маски, антисептики, по мере возможности избегаем мест массового скопления. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 22 декабря: за сутки выявлено 269 положительных тестов, всего в регионе число случаев инфицирования достигло 38385. За 24 часа выздоровели 339 человек, с начала пандемии в регионе с инфекцией справились уже 33 305 заболевших. В больницах Приангарья остаются 3387 пациентов, еще 5210 наших земляков лечатся дома.

Увы, 22 декабря, стало известно, что еще 16 человек умерли от COVID-19. Всего скончалось уже 1382 заразившихся, только 169 из них от иных болезней.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 22 декабря: больницы начали плановый прием

Выход на плато и полный контроль над ситуацией с коронавирусом позволили части медучреждений, перепрофилированных под ковидные госпитали, вернуться к их профилю до пандемии.

«На обычный режим работы уже перешли «Лечебно-диагностический центр», центр медицинской реабилитации «Багульник» в Ангарске», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – «Коечный фонд для пациентов с COVID-19 сократили в областном онкодиспансере, ГКБ №5 Братска, ГКБ №6 Иркутска».

Сейчас для заболевших COVID-19 в больницах области приготовлено 5215 мест. Занято из них меньше четырех тысяч. Всего прием ковидных пациентов осуществляют 54 медицинских учреждения.

Коронавирус в Иркутске, 22 декабря: суббота 26 число – рабочий день

Более 30 регионов страны приняли решение объявить 31 декабря выходным днем, Иркутская область в их числе. О том, что сибиряки будут отдыхать в последний день в году, стало известно еще на минувшей неделе. Однако, работа сама себя не сделает. Так, накануне в понедельник глава региона Игорь Кобзев подписал указ о том, что ближайшая суббота – 26 число – будет рабочей.

Коронавирус в Иркутске, 22 декабря: результаты тестов теперь можно узнать в Сети

Раньше, чтобы узнать результат теста на COVID-19, нужно было дождаться звонка от врачей. Сегодня же сделать это можно с помощью всемирной паутины. В Интернете начал работу сайт, где можно узнать итог, не обращаясь в медучреждение.

«Для получения результата на сайте medirk.ru необходимо внести номер полиса и дату забора анализа», - сообщают региональные власти.

Получить результаты с помощью данного сайта смогут сдавшие анализ в 13 лабораториях, не входят сюда пока «Инвитро» и «Юнилаб».

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