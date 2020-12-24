После каждой посадки, перед взлетом или во время кратковременных стоянок все самолеты проходят базовые проверки, во время которых воздушные суда осматривают на предмет механических повреждений, проверяют шасси, входные и выходные детали двигателей, электрооборудование, фары. Кроме того, периодически проверяются абсолютно все системы самолета: кондиционирование, автоматическое управление, электро- и водоснабжение, крылья, средства связи, аварийно-спасательное оборудование, окна, люки, двери, фюзеляж и прочее.Работа авиатехников, проводящих эти важные манипуляции, служит залогом безаварийной эксплуатации крылатых машин. А в бизнесе похожие функции исполняют нотариусы, от внимания и бдительности которых сегодня во многом зависит безопасность корпоративных отношений - неслучайно полномочия нотариата в данной сфере неуклонно расширяются, начиная с 2008 года. Об этом нашим читателям рассказывает нотариус Нотариальной палаты Иркутской области Ольга Шерстобитова.Чтобы супруга не запретила сделку- Например, с 1 июля 2009 года законодательно была закреплена обязательная нотариальная форма удостоверения сделок по отчуждению долей или части долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, - говорит наша собеседница. - При оформлении сделки нотариус проверяет законность сделки, правоспособность юридического лица, дееспособность лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, их полномочия, документы, подтверждающие право собственности на отчуждаемую долю уставного капитала, соответствие сделки действительным намерениям сторон и требованиям действующего законодательства.Так, сегодня не могут быть удостоверены сделки, если из документов, представляемых нотариусу, усматривается их ничтожность.Не допускается отчуждение доли в уставном капитале общества, принадлежащей несовершеннолетним или недееспособным гражданам, если не представлено разрешение на совершение такой сделки от органов опеки и попечительства. Невозможно оформить сделку с неоплаченной долей, также невозможно отчуждение доли, находящейся в залоге без согласия залогодержателя. Незаконным является и приобретение доли общества государственными органами или органами местного самоуправления, если законом прямо не предусмотрено, что они могут быть участниками общества и т.д. В обязательном порядке требуется согласие супруга на отчуждение или покупку доли в уставном капитале общества.Кроме того, нотариус проверяет право участников общества на преимущественную покупку доли и совершает другие действия, подтверждающие чистоту сделки.- В мою нотариальную контору обратились граждане Ф. и З. для оформления сделки купли продажи долей в уставном капитале ООО, - приводит пример Ольга Шерстобитова. - Я предупредила граждан о необходимости оформления согласия супруги - как у продавца, так и у покупателя. Покупатель спокойно отнесся к данному требованию, однако продавец стал утверждать, что супруга не имеет никакого отношения к данному имуществу и даже не знает о его наличии. Действительно, такое может быть, ведь при создании ООО согласия супруги не требуется. Тем не менее когда в нотариальной конторе появилась супруга продавца, выяснилось, что пара находится в стадии расторжения брака и раздела имущества. Супруга гражданина Ф. отказалась давать согласие на продажу, и сделка не состоялась. Да, это неприятно, но еще неприятнее оказались бы сюрпризы, которые бы неизбежно возникли, если бы эта женщина узнала о сделке уже после ее заключения.Под особым вниманием – общие собрания акционеровКроме того, с 1 сентября 2014 года нотариусы получили полномочия по нотариальному удостоверению протоколов общих собраний участников общества с ограниченной ответственностью. А 30 марта 2015 года, с вступлением в силу Федерального закона № 67 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», роль нотариата стала более важной: обязательному нотариальному удостоверению стали подлежать и факты принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала, а также состава участников общества, присутствующих при принятии решения.Является обязательным и нотариальное удостоверение опциона на заключение договоров, безотзывной оферты, акцепта в отношении долей в уставном капитале ООО - это позволяет планировать сделки на определенных условиях и в определенные сроки.- Однако, как мы видим, на данный период времени нотариусом не удостоверяются протоколы общих собраний о назначении директоров общества - и этим вовсю пользуются мошенники. Подмена настоящих директоров подставными стала одним из «трендов» последних лет в корпоративной среде, - рассказывает Ольга Шерстобитова. - Несложная схема работает безотказно: мошенники составляют протокол собрания участников ООО об увольнении прежнего и назначении нового директора. После внесения записи в ЕГРЮЛ аферисты получают доступ к счетам компании. Как правило, самозванцев довольно быстро обнаруживают, но они успевают скрыться с деньгами фирмы. С расширением полномочий нотариусов шансы аферистов будут практически сведены к нулю. Нотариус сможет проводить проверку целого ряда важных для соблюдения законности обстоятельств: например, устанавливать информацию о статусе органа управления и его компетенции, проверять полномочия участников собрания, следить за корректностью подсчета голосов. Нотариально удостоверенный протокол собрания гарантирует законность и достоверность решения участников общества, не допускает ущемления интересов отдельных его участников. Предполагается, что уже в ближайшее время будет начата разработка законопроекта, который изменит полномочия нотариата в пользу интересов бизнеса.Зато с 1 июля 2017 года общества с ограниченной ответственностью могут передать хранение и ведение списка участников Федеральной нотариальной палате. Для этого можно обратиться в любую нотариальную контору. Привлечение нотариуса будет способствовать равноправию всех участников общества и защитит интересы собственников вне зависимости от их отношений с руководством компании. Доступ к реестру получит любой участник общества - в любое время и в любом месте.Некоторые сведения из списка участников, например, об оплате доли каждым из участников общества, долях самого общества - не содержатся в ЕГРЮЛ, а значит, в случае утраты списка их восстановление будет очень трудоемким для участников общества. Нотариус минимизирует эти риски и обеспечивает контроль за информацией.Каждый участник общества или его единоличный исполнительный орган может получить выписку из реестра участников ООО, подав заявление нотариусу. Выписка выдается на основании сведений, полученных из единой информационной системы нотариата. Изменения в список участников общества вносятся на основании договоров отчуждения, свидетельства о праве на наследство, протокола, решения, передаточного акта и других документов, подтверждающих изменения сведений.Нотариусы в режиме «одного окна»- Нотариусы теперь стали работать в режиме «одного окна» при выполнении действий, связанных с внесением изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - объясняет Ольга Шерстобитова. - После свидетельствования подлинности подписи на заявлении нотариус может направить в регистрирующий орган заявление и другие необходимые для государственной регистрации документы в электронной форме, заверенные его подписью. После прохождения процедуры государственной регистрации нотариус выдает документы о ней - тоже в электронной форме, ведь они сейчас равнозначны документам на бумажном носителе и имеют одинаковую с ними юридическую силу.Таким образом, в течение последних лет был сформирован эффективный механизм, который при минимальных затратах времени и сил обеспечивает максимальное соблюдение прав участников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при принятии управленческих решений. Этому также способствует расширяющийся перечень инструментов, используемых нотариусами, причем, каждый участник бизнес-сообщества может быть абсолютно уверен в безопасном использовании электронных технологий, применяемых нотариатом, который сегодня располагает собственной и весьма масштабной цифровой инфраструктурой. Словом, неудивительно, что с каждым годом все больше предпринимателей и юридических лиц обращаются к нотариусам за решением своих вопросов.На правах рекламы.