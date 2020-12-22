Новый год для ребенка 2021 в Иркутске: как устроить праздник малышу самостоятельно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый год – праздник, который все дети ждут с нетерпением: кому-то не терпится получить подарок, кому-то уже хочется уйти на каникулы, а кому-то посмотреть фееричный салют. Новый год для ребенка 2021 в Иркутске из-за пандемии пройдет без праздничных программ, утренников на каникулах не будет, «елок» в любимых центрах культуры, театрах - тоже, ведь массовые мероприятия под запретом. Однако, это не повод унывать, постараемся, чтобы и малыши, и школьники почувствовали, что наступили праздничные дни. Как провести Новый год для ребенка 2021 в Иркутске, варианты интересных задумок, способных поднять настроение вашему чаду.

Новый год для ребенка 2021 в Иркутске: адвент-календари

Адвент-календари делают в Европе перед Рождеством. Однако, в России Рождество отмечают уже в Новом году, поэтому многие мамочки наловчились и создают их своими руками в преддверии 31 декабря. Это такой календарь, который позволит ребенку, даже самому маленькому понять, сколько дней осталось до Нового года. Можно подарить его ребенку за две недели, 10, 7, 5 или даже 3 дня до торжества. Адвент-календари могут быть разными – коробочки, выстроенные в форме елочки, мешочки на ленте или конверты, с указанной на них датой. Внутри - небольшие презенты: конфетки, шоколадки, маленькие машинки, брелоки, резинки для волос, бижутерия, канцелярия. Все, что угодно. Ведь главное здесь, эффект неожиданности.

- Делаю такие календари свои детям каждый год, и каждый год они их радуют, - делится иркутянка Наталья. – С нетерпением ждут, когда же открывать следующий конверт, щупают, пытаются угадать, что там.

Новый год для ребенка 2021 в Иркутске: адвент-календари

Новый год для ребенка 2021 в Иркутске: праздничная программа

Запрет по части развлекательных программ действует на массовые мероприятия, но позвать аниматора в гости никто не запрещал. Агентства изловчаются: привозят с собой справки, что у Деда Мороза антитела, по вашему желанию кудесник может быть в медицинской маске даже во время праздника. Но, развлечения всегда можно устроить и самим.

- Дошкольники чаще всего любят активные игры – прятки, крокодил, фанты, - рассказывает аниматор Артем Зубков. – Квесты нравятся практически всем и их можно адаптировать под любой возраст. Например, поиски сокровищ. В качестве сокровищ может быть обычный торт.

Чтобы провернуть такое нужно нарисовать карту, придумать задания, выполнения которых будет давать подсказку, где искать «несметные богатства». При желании можно собрать близких друзей, родственников и провести старты на свежем воздухе, их большинство детей также обожает.

Новый год для ребенка 2021 в Иркутске: наряжаем елку вместе

Подготовка к празднику порой важнее даже самого праздника. Выделите достаточное время – хоть целый день, чтобы провести его с ребенком в приятных хлопотах, украшая дом.

Вместе установите елку, развешайте мишуру, гирлянды, вырежьте белоснежные снежинки на окна из обычных листов бумаги, даже игрушки на зеленую красавицу можно сделать своими руками. Ведь зачастую внешний лоск детям не важен, даже просто вырезанные фонарики из цветной бумаги подарят ощущение уюта, радости от игрушки. Да и материалы сейчас найти можно какие угодно – цветная бумага может быть и с блестками и уже сразу самоклеящаяся.

А еще, конечно, нужно смастерить подарки близким или самим их упаковать. Для детей – это и развитие фантазии, и игра воображения. Но для этого, пожалуй, нужно будет выделить еще один день.

А вы придумали, как провести Новый год для ребенка 2021 в Иркутске?

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