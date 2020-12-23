ЯНВАРЬ22 января ИАЗ с рабочим визитом посетил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона побывал в цехах предприятия, ознакомился с ходом производства боевых самолетов и пассажирского лайнера МС-21, отметив, что «завод является флагманом отечественного самолетостроения, где создаются передовые образцы авиационной техники… Кроме того, Иркутский авиазавод – крупный налогоплательщик региона, который вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Приангарья». Губернатор пообещал поддержку в развитии предприятия, необходимую со стороны региональной власти.- 24 января введен в строй новый ангар под МС-21, предназначенный для наземной отработки самолетов, установки интерьера салона, подготовки к передаче заказчику.ФЕВРАЛЬ- ОАК объявила о включении компании «Гражданские самолеты Сухого» на правах филиала в состав ПАО «Корпорация «Иркут». Слияние двух компаний обусловлено формированием Дивизиона гражданской авиации.МАРТ- Четвертый опытный самолет МС-21-300, оснащенный пассажирским салоном, совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром «Раменское», где присоединился к летным испытаниям.АПРЕЛЬ- Корпорация «Иркут» включена в перечень системообразующих организаций экономики России.МАЙ- На ИАЗ введен в строй новый цех окончательной сборки военной техники.ИЮНЬ- В ходе испытаний МС-21 больше двух часов провел в небе с отключенным двигателем, подтвердив заложенные в его конструкцию высокие параметры безопасности.ИЮЛЬ- Водные испытания самолета МС-21-300 прошли на аэродроме Ульяновск-Восточный. В процессе испытаний подтверждена возможность безопасного движения по мокрой взлетно-посадочной полосе в широком диапазоне скоростей при безотказной работе маршевой и вспомогательной силовых установок, а также других систем и оборудования самолета.АВГУСТ- На Международном военно-техническом форуме «Армия - 2020» заключены контракты, согласно которым МО РФ получит 47 истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых Як-130. Оба самолета изготавливает Иркутский авиазавод.СЕНТЯБРЬ- С аэродрома ИАЗ впервые поднялся в небо Су-30СМ, оснащенный двигателями АЛ-41Ф-1С. Самолет проходит испытания, по завершении которых будет решен вопрос о начале серийной установки нового двигателя на Су-30СМ2, а также на ранее выпущенные самолеты Су-30СМ.ОКТЯБРЬ- 3D-принтер Fortus 900mc запущен в промышленную эксплуатацию.НОЯБРЬ- Корпорация «Иркут» завершила постройку самолета МС-21-310, оснащенного двигателями ПД-14. В рамках подготовки к первому полету проверены системы самолета, отработан наземный запуск силовой установки.- Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров совместно с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым посетил Иркутский авиазавод. В ходе визита министр ознакомился с производством авиатехники и подготовкой самолета МС-21-310 с двигателями ПД-14 к летным испытаниям. По словам главы Минпромторга, стоит задача до конца следующего года получить российский сертификат на МС-21, затем провести валидацию по европейским стандартам агентства EASA.ДЕКАБРЬ- 15 декабря на аэродроме ИАЗ состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новейшими российскими двигателями ПД-14.Полетное задание предусматривало оценку устойчивости и управляемости самолета и проверку работы систем и силовой установки на различных высотах и скоростях полета. Также в соответствие с заданием выполнены проходы над взлетно-посадочной полосой в различных конфигурациях механизации крыла. После посадки командир экипажа Василий Севастьянов сообщил: «Полетное задание выполнено полностью. Двигатели проявили себя отлично».- Иркутский авиазавод завершил поставки авиационной техники по гособоронзаказу и проводит финальные отправки техники иностранным заказчикам, готовит задел по плану на 2021 год.