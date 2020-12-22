«Полюс Вернинское»: курс на социальную поддержку.

Уходящий 2020 год был непростым для всех нас. При этом предприятия, которые и до этого поддерживали социальную сферу, в этом году еще более ответственно отнеслись к проблеме. К таким, например, относится золотодобывающая компания «Полюс Вернинское», действующая на территории Бодайбинского района Иркутской области. Не снижая выполнение ранее взятых социальных обязательств, она в условиях пандемии коронавирусной инфекции оказала серьезную поддержку медицинским учреждениям Приангарья.

Медицинское оборудование для больниц

Во время первой волны эпидемии «Полюс Вернинское» оборудовало госпитали, которые открылись для пациентов в Бодайбо и Мамакане. По приглашению компании в Бодайбинский район прибыли высококвалифицированные медики, которые помогали местным врачам оказывать помощь в сложной эпидемиологической ситуации.

Предприятие на постоянной основе поддерживает районную больницу в Бодайбо. В том числе медицинское учреждение получило рентгенографический палатный передвижной аппарат, анализатор свертывания крови, кислородный концентратор, планшетный фотометр-анализатор, облучатель-рециркулятор, инфракрасный термометр, 30 пульсоксиметров, проявочную машину KODAK Medical X-Ray, монитор пациента, фибробронхоскоп и другое необходимое оборудование, а также дезрастворы. В рамках социально-экономического сотрудничества компания «Полюс» приобрела для бодайбинской районной больницы компьютерный томограф.

- Здоровью людей мы уделяем особое внимание. Между «Полюс Вернинское» и бодайбинской районной больницей налажено взаимовыгодное сотрудничество. Наши работники пользуются различными услугами в лечебных учреждениях Бодайбо, в том числе и с помощью того современного оборудования, которое приобретено на средства компании, - отметил управляющий директор «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров.

Забота о жителях

Сегодня компания сохраняет лидерские позиции по уровню оказания спонсорской помощи и реализации социальных проектов в Иркутской области в целом.

На протяжении многих лет золотодобывающая компания сотрудничает с администрацией Бодайбо и района. Налажена совместная работа по модернизации социальной инфраструктуры территории, поддержке населения, строительству спортивных объектов, улучшению материально-технической базы учреждений культуры и образования.

Особое внимание компания уделяет социальным программам в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни. В рамках социально-экономического партнерства оказывается поддержка в проведении спортивно-массовых мероприятий, соревнований и турниров, в том числе и за пределами области, выделяются средства на ремонт спортивных объектов, закупается оборудование.

Также предприятие принимает активное участие в проведении районных мероприятий. Коллектив оказывает персональную помощь каждому участнику Великой Отечественной войны, перечисляет средства на организацию и проведение празднования Дня Победы.

Огромное внимание компания уделяет детям. Праздники, организация летней занятости, благотворительные акции и новогодние мероприятия - всем этим «Полюс Вернинское» занимается ежегодно.

- Я считаю, что любое предприятие должно не только работать на территории района, но и заботиться о его жителях. Наша компания настроена на плодотворное сотрудничество с Бодайбинским районом и в целом с Иркутской областью. Львиная доля сотрудников «Вернинского» проживает в Прибайкалье, и мы, конечно, заинтересованы, чтобы население региона ощущало поддержку с нашей стороны, - подчеркнул Игорь Цукуров.Также финансовая помощь оказывается гражданам, нуждающимся в лечении в учреждениях здравоохранения за пределами района; семьям, воспитывающим детей-инвалидов и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках соглашения об экономическом сотрудничестве с правительством Иркутской области и администрацией Бодайбо и района за последние несколько лет «Вернинское» выделило уже более 120 млн рублей. Наиболее значимыми мероприятиями стали реконструкция плавательного бассейна «Металлист», строительство дома для работников бюджетной сферы, возведение станции водоподготовки, проектирование Мамаканской школы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Бодайбо.

В этом году компания приобрела световое оборудование, которое уже установлено на бодайбинском стадионе «Труд». Новые световые опоры были необходимы для освещения катка в вечернее время.

Также компания в этом году оказала поддержку школе поселка Кропоткина. В спортзале учреждения был проведен ремонт, для компьютерного класса приобретено 11 современных ноутбуков.

- Поселок Кропоткин значительно удален от Бодайбо. В этом труднодоступном месте детям зачастую нечем занять свой досуг, в отличие от городских ребятишек. Мы постарались исправить это положение и создать кропоткинским школьникам более комфортные условия для занятий спортом. А новый компьютерный класс поможет ребятам получать более качественное образование даже вдали от города, - отметила директор по персоналу и административно-хозяйственному обеспечению «Полюс Вернинское» Татьяна Кузнецова.

Главный капитал предприятия - люди

«Полюс Вернинское» поддерживает не только жителей района, но и своих сотрудников. На это направлен целый ряд программ.

- Нам важно, чтобы каждый работник ощущал поддержку со стороны руководства и коллег. Чтобы ускорить процесс адаптации новых сотрудников, уже реализован ряд мероприятий на базе учебно-курсового комбината Вернинского ГОКа. Непрерывно выполняется работа по благоустройству вахтового поселка. Наши работники живут в благоустроенных общежитиях, занимаются спортом в тренажерных залах и на открытых площадках. Весной этого года в ГОКе был образован интеллектуальный клуб, который посещают молодые сотрудники. Мы делаем все возможное, чтобы люди, приезжая на длительную вахту со всех уголков страны, чувствовали себя комфортно и не ощущали удаленности от благ цивилизации, - рассказала Татьяна Кузнецова.

Как подчеркнул Игорь Цукуров, главный капитал предприятия - это люди.

- «Полюс Вернинское» всегда с готовностью внедряет самые современные методики, в том числе и в работе с персоналом. У нас в компании сформирован коллектив профессионалов, и мы ценим наших работников, находим индивидуальный подход к каждому из них, уделяя первостепенное внимание вновь принятым коллегам, чтобы они быстрее вливались в нашу дружную команду, - сказал он.

Также на предприятии постоянно улучшаются условия труда и отдыха. В прошлом году на Вернинском ГОКе запустили лыжную трассу и беговую дорожку, где работники могут провести время на свежем воздухе и зарядиться позитивными эмоциями.

«Стань Дедом Морозом»

Сейчас приближаются новогодние торжества. Сотрудники «Полюса Вернинское», как и в предыдущие годы, проводят акцию «Стань Дедом Морозом», в рамках которой они перевоплощаются персональными волшебниками для ребят из многодетных семей.

Ну и конечно же компания вновь украсила город к празднику. Здесь появились тысячи гирлянд и световых инсталляций. В этом году огнями иллюминации заиграл и сквер Золотодобытчиков, который летом благоустроили сотрудники «Полюс Вернинское».

- Мы стараемся создать жителям Бодайбо хорошее настроение. Заранее украсили наш офис и прилегающую территорию. Наши мастера сделали все, чтобы появилась праздничная атмосфера! - отметил Игорь Цукуров.