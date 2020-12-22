Байкальский Дед Мороз открыл свою резиденцию в «Комсомольской правде Иркутск»

Байкальскому Деду Морозу пишут письма дети со всей Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда» Иркутск продолжает свою работу резиденция Деда Мороза. Ее мы решили организовать после того как, из-за коронавируса, городские владения зимнего волшебника открыли только в онлайн-режиме. Чтобы вживую порадовать ребятишек главные персонажи Нового года и несут свою вахту. А 22 декабря, у нас гостил и знаменитый Байкальский Дед Мороз. К слову, ему шлют письма дети не только со всей Иркутской области, но и страны. Кстати, 19 декабря он сам принимал поздравления со своим Днем рождения. Вот только, сколько лет ему исполнилось, кудесник и не помнит.

Байкальский Дед Мороз поздравляет маленьких иркутян Алису, Егора и Степана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Что просят дети в подарок? - переспрашивает Байкальский Дед Мороз. – О, ребята сильно повзрослели за этот год. Игрушки и сладости им уже не нужны. Малыши просят о здоровье для мам, пап, бабушек и дедушек. Чтобы их не коснулся коронавирус. Мечтают снова отмечать утренники в детских садах, а не сидеть дома. О домашних животных также не забывают. Ну и, конечно, хотят разные гаджеты для учебы. А еще ребятишки часто просят меня, чтобы я сохранил Байкал, экологию и красоту нашей природы.

В Иркутске Байкальского Деда Мороза также знают все. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итак, как попасть к Деду Морозу? Наша волшебная студия работает до 25 декабря включительно, с 11.00 до 13.00. Адрес – ул. Партизанская, 75. Прийти в гости к кудеснику и получить от него подарок может любой ребенок. Для этого родителям ребят нужно всего лишь позвонить по любому из этих номеров: 89641008889, 89500504012 и подать заявку. В день наш гость принимает по 10 детишек с соблюдением масочного режима и всех санитарных правил. Места еще есть, но, старайтесь звонить заранее. Тогда выберете удобное для себя время. Входной билет стоит всего 50 рублей. Да, и еще. Дедушка будет ждать от маленьких гостей короткую песенку или стишок.

Байкальский Дед Мороз поздравляет всех жителей Приангарья с Новым 2021 годом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА