Об истории проблемного дома по улице 4-я Советская, 48 в Иркутске «Комсомолка» рассказывала две недели назад. Над жильцами этой 10-этажки нависла реальная угроза остаться на улице, причем на вполне законных основаниях. Дело в том, что 3 декабря суд обязал владельцев квартир в этой многоэтажке, среди которых оказался легендарный хоккеист «Байкал-Энергии» Александр Насонов, не просто съехать в течение полугода, а еще и снести огромное 10-этажное здание за свой же счет. Спустя 13 лет выяснилось, что возведена многоэтажка незаконно.Дело в том, что участок земли, на которой возвели дом, относится к федеральной собственности. Только в сентябре 2019 года территориальное управление Росимущества подало в Октябрьский районный суд Иркутска иск о сносе высотки. К этому моменту 80 жильцов через суд оформили право собственности на свои квартиры. Возможности сносить огромное здание за свой счет и купить себе новое жилище у людей нет. На днях с владельцами квартир встретился мэр Иркутска Руслан Болотов.- Мы будем защищать интересы жителей, - отметил Руслан Болотов. – Экспертизы показали, что многоквартирный дом соответствует требованиям пожарной безопасности, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, не создает угрозу жизни и здоровью людей.По словам градоначальника, решение проблемы уже есть.- Нужно оформить земельный участок, на котором построен многоквартирный дом, в собственность муниципалитета, - добавил Руслан Болотов. - После этого необходимо восстановить все недостающие документы, ввести здание в эксплуатацию, после чего право собственности на землю будет передано жителям.Сами собственники вместе со своим юристом готовят апелляцию. Подать ее нужно до конца года.- Спасибо «Комсомолке» и другим СМИ, которые осветили нашу проблему, - говорит \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" жительница дома на Советской, 48 Анна Ермакова. – Нас услышали. Перед Новым годом мы немного успокоились после встречи с мэром и министром имущественных отношений. Власти разрабатывают механизм того, как передать землю нам. Сейчас все на нашей стороне, и обещают поддержку, но в суд все равно придется идти вновь. Правда, сейчас у нас появилась надежда, что все решится в нашу пользу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛегендарного хоккеиста «Байкал-Энергии» и его 80 соседей обязали снести их десятиэтажку за свой счет (Подробности)Власти Иркутска поддержат жителей дома по улице 4-я Советская, которых обязали снести десятиэтажку за свой счет (Подробности)