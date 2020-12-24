Война человечества с коронавирусом идет во всех отраслях жизни. Специалисты пустили в ход тяжелую артиллерию, и враг скоро будет побежден: медики уже задействовали почти все новейшие технологии, а строители стремительно начали возводить по всей стране госпитали.В Сибири в рамках социального партнерства правительства Иркутской области и компании «РУСАЛ» были возведены два госпиталя - в Братске и Шелехове. Генеральным подрядчиком выступила строительная компания ГК «Подрядчик» .Заказчик установил кратчайшие сроки строительства. Обе клиники были спроектированы и воздвигнуты с нуля под ключ всего за пять месяцев.Общая площадь двух госпиталей 5500 квадратных метров, на монтаж ушло 450 тонн металлоконструкций, 12 300 погонных метров трубопроводов канализации и отопления, 10 000 километров кабельных трасс…ГК «Подрядчик» имеет большое преимущество среди строительных компаний - собственный завод по производству необходимых при площадочном строительстве металлоконструкций и сендвич-панелей. На заводе специально для этого проекта было запущено производство сантехнических модулей, которые позволили сократить время на внутреннюю отделку и установку сантехнического оборудования. Это уникальная разработка компании: санитарные модули спроектированы так, что с завода они отправлялись на строительную площадку полностью готовыми к установке - кафель, инженерные сети, санфаянс - все уже было внутри. Монтаж на месте занимал всего 30 минут. Это очень удобное решение, когда нужно строить быстро.Строительство медицинских объектов имеет свою инженерную специфику: например, нужно было оборудовать боксы обособленными входами и выходами; установить вентиляцию таким образом, чтобы исключить циркуляцию воздуха из палаты в общий коридор и другие помещения. Также были выполнены работы по монтажу системы подачи медицинских газов к каждому койко-месту, установлены биологическая очистка и обеззараживание стоков.В медицинских центрах есть все необходимое для лечения и диагностики заболевших коронавирусом, в том числе и самых тяжелых. Госпитали оснащены новейшими аппаратами компьютерной томографии, искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ультразвуковой диагностики. В учреждениях есть отделение реанимации и интенсивной терапии, поэтому даже больных с обширным поражением легких не придется сразу переводить в реанимацию.Во время строительства ГК «Подрядчик» столкнулась с дефицитом рабочих из-за запретов на въезд из регионов. Они были мобилизованы с других объектов компании. Несмотря на трудности, удалось справиться собственными силами. Работа была организована непрерывно, в две смены. Текущее положение дел диктовало свои правила и к санитарной безопасности. Проводилась обработка транспорта обеззараживающими средствами, всех обеспечивали медицинскими масками.- Для «Подрядчика» это был уникальный опыт, - рассказывает генеральный директор ГК «Подрядчик» Алексей Чудаков. - Со многими работами мы столкнулись впервые, были и сложности, но зато сейчас мы с уверенностью можем сказать, что справились с этой задачей. Теперь у нас есть компетенции в строительстве объектов медицинского назначения, мы способны качественно и в сжатые сроки возводить такие сооружения и практически полностью их оборудовать, работая под ключ. В арсенале наших проектировщиков уже есть несколько решений модульных медицинских госпиталей и обсерваторов. Всегда можно разработать дополнительные вариации по числу пациентов и количеству необходимого медицинского оборудования. Например, в настоящее время у нас ведутся подобные работы для вахтового поселка в Забайкальском крае - устанавливаем модульный инфекционный корпус из 83 блок-модулей, площадью 1200 квадратных метров.После торжественного открытия, 29 ноября, госпитали в Иркутской области начали принимать первых пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.Еще до момента ввода зданий в эксплуатацию медиками, из-за стремительно растущего количества заболевших, было принято решение увеличить количество койко-мест в обоих госпиталях в два раза (с 30 до 60 в городе Братске и с 60 до 120 в Шелехове). Поэтому в проект, не останавливая работу, постоянно вносились корректировки, и линейные строители относились с пониманием к изменениям.Работа ГК «Подрядчик» была высоко оценена заказчиком проекта Олегом Дерипаской, генеральным директором компании «РУСАЛ», и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.Для компании «Подрядчик» очень ценно было получить новый опыт в строительстве современных медицинских центров, особенно в рамках реализации такого социально-значимого для Иркутской области проекта.НАША СПРАВКАСтроительной компании «Подрядчик» 12 лет. За эти годы она зарекомендовала себя как мощная профессиональная команда. Построено более 500 объектов различного назначения: обогатительные фабрики и вахтовые поселки, десятки рынков, спортивных комплексов, животноводческих ферм, сотни гаражей и складов, налажено постоянное производство более 200 модификаций вагон-домов, а также сдано после капитального ремонта более 300 социально значимых объектов по всей России. Компания «Подрядчик» работает по всей стране. Головной офис находится в городе Иркутске, а три филиала - в Белгороде, Новосибирске и на Сахалине.Наличие мощной производственно-технической базы и подготовленных отраслевых специалистов позволяет контролировать и вести любой этап строительства, не прибегая к услугам сторонних организаций.