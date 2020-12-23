Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 декабря: известны результаты исследования коллективного иммунитета жителей региона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 23 декабря. В регионе продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас ситуация в регионе с местами в больницах, поставками необходимых препаратов полностью под контролем, об обеспечении медучреждений на время новогодних каникул также позаботились. Но это не повод расслабляться, ежедневно в регионе выявляется еще 260-270 случаев заражения. Не забывайте о масочном режиме, старайтесь избегать мест массового скопления людей.

Статистика на 23 декабря: за сутки плюс 272 положительных тестов, всего в регионе подтверждено 38 657 случаев заражения коронавирусом. В больницах Приангарья 3229 пациентов. За 24 часа с инфекцией справились 286 человек, всего с начал пандемии выздоровели 33 591 жителей.

Увы, сегодня Оперативный штаб Иркутской области вновь сообщает о смертях. Скончались еще 16 человек, 15 из них именно от COVID-19. Всего регион потерял уже 1398 человек: причиной смерти в 1228 случаях стал коронавирус, еще 170 зараженных болели и другими заболеваниями, которые и стали причиной летального исхода.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 23 декабря: исследования коллективного иммунитета завершены, озвучены результаты

В Иркутской области завершена обработка данных, полученных во время третьего этапа исследования популяционного иммунитета жителей. Напомним, первый этап прошел в июле, он показал, что мало сибиряков имеют антитела – всего 5.8%. После были осенние анализы. На них приглашали одних и тех же участников из разных возрастных категорий и социальных слоев. Второй этап показал, что из числа выбранных наших сибиряков переболели коронавирусом уже более 12%.

Третий этап в регионе завершился 18 декабря. Накануне сообщили результаты - иммунитет появился у четверти, то есть 25% уже обзавелись антителами.

«Хорошую защитную реакцию от вируса имеют люди в возрасте 60-69 лет – 28,6%, меньшую – от года до 17 лет (19%)», - сообщил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов.

Это не так много по сравнению с другими регионами, например, в Москве этот показатель – 44%, но выше всего в Питере.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 декабря.

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