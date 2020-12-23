Накрыть праздничный стол иркутянам поможет новый сервис Tasty Box. Фото: ООО "Маяк".

Торговая сеть «Слата» предлагает своим покупателям новый сервис Tasty Box. Разработано несколько сетов готовых блюд, заказав, которыми можно отметить любое событие, будь то день рождения, Новый год, или романтическое свидание.

Как отметила руководитель пресс-службы ТС «Слата» Яна Абалымова, 2020 год для всех стал временем серьезных изменений. Региональный ритейлер не остался в стороне и, откликнувшись на запрос покупателей, запустил новый сервис.

- Сегодня изменились наши образ жизни и предпочтения, а главное, почти все мы очень соскучились по праздникам. С готовыми наборами от «Слаты» можно устроить праздник в любом месте, по любому поводу и даже без него, - сказала Яна Абалымова.

Фото: ООО "Маяк"

В настоящее время компания предлагает семь сетов на выбор. Среди них наборы «White-бокс» и «Red-бокс» с мидиями, салями, сырами твердых сортов, вялеными томатами, орехами и медом; семгой с черносливом в соусе терияки, копчеными креветками, брускеттой с беконом, сырами и виноградом. Также есть набор «Барбекю-бокс», в который входят шашлык из свинины и куриной грудки, крылышки-гриль, запеченные овощи, зелень. Имеются боксы и для сладкоежек - «Итальянский» и «Праздничный». Средняя цена гастрономических наборов варьируется от 799 до 1399 рублей.

Главный технолог производства Марина Острасть напомнила, что «Слата» всегда старается идти в ногу со временем и предлагает актуальные решения.

- У нас большой опыт по разработке оригинального меню для больших торжеств. Также мы умеем создавать уникальные вкусы. Например, в технологии копчения используем натуральную древесную щепу, благодаря чему мясо приобретает запах дымкá и вкус приготовленной на костре еды без различных добавок, - отметила она.

«Слата» уже принимает заявки на доставку наборов готовой еды. Заказ можно сделать заранее - за двое суток до начала торжества. Для этого нужно в любой день с 9.00 до 21.00 позвонить по телефону 8 (3952) 970-038, либо оставить заявку в «Инстаграме» @tastybox_irk. Любой сет доставят бесплатно в удобный для покупателя магазин «Слата».