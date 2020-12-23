Киренский район - богатый северный край, где есть и лес, и нефть, и газ. Но главное, это люди, которые в этих суровых климатические условиях добиваются высоких результатов во многих отраслях, даже в сельском хозяйстве. Сегодня отдаленный район Иркутской области стал лидером по урожайности зерна, обогнав по этому показателю другие муниципалитеты региона на 11%. Также в этой северной территории уделяют большое внимание вопросам сохранения исторической памяти и развития туризма. Ставят, казалось бы, недостижимые цели и добиваются результата.Полет нормальный!Одной из задач, решения которой жители Киренского района добивались много лет, было обеспечение транспортной доступности. Авиабилет до областного центра и обратно стоил до 14 тысяч рублей. С такими ценами далеко не каждый северянин мог не то что летать в отпуск на море, но и перемещаться по региону. Мэр Киренского района Кирилл Свистелин неоднократно ставил этот вопрос перед областной властью, и в 2020 году его услышали.Напомним, что в июле район посетил глава Приангарья Игорь Кобзев. Он поручил министерству жилищной политики, энергетики и транспорта региона решить проблему.С 1 января 2021 года на перевозку авиапассажиров по маршруту Иркутск - Киренск и обратно начнет действовать льготная цена. Сейчас экономически обоснованный тариф авиабилета составляет свыше 7700 рублей в одну сторону. С Нового года пассажир будет платить 5500 рублей, а разницу авиаперевозчику возместят из областного бюджета. Общий объем субсидии составит 43,5 млн рублей.Самолеты будут летать из Иркутска в Киренск и обратно пять раз в неделю. За год авиакомпания-перевозчик совершит 246 рейсов на Ан-24.- На должность мэра я впервые был избран в 2014 году. С этого момента постоянно обращал внимание вышестоящего руководства на вопросы транспортной доступности. И только сейчас эта тема сдвинулась с мертвой точки, - отметил Кирилл Свистелин.Игорь Кобзев также поручил министерству жилищной политики, энергетики и транспорта продолжить работу по включению реконструкции аэропортового комплекса в Киренске в федеральный Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, привлечь средства федерального бюджета на реализацию этого проекта.В администрацию района уже пришел ответ из регионального министерства: «Информируем вас о том, что от АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» получено положительное заключение о включении в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса города Киренска, Иркутская область».- Решен вопрос не только по субсидированию авиабилетов и аэропорту. К концу года мы получим реконструированную дорогу Киренск - Казачинское протяженностью 72 км. Работы выполняются в рамках госпрограммы «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства». Кроме того, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» идет ремонт участков на трассе Жигалово - Киренск, планируется строительство капитального моста через реку Макаровка, - констатировал Кирилл Свистелин.Плюс ко всему по итогам посещения территории губернатор дал поручение Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области обеспечить заключение трехстороннего соглашения с Дорожной службой региона и подрядной организацией по строительству газопровода «Сила Сибири» для выполнения работ по усилению используемых при строительстве газопроводов участков тех автомобильных дорог, которые являются областной собственностью.Также в районе сейчас активно создается социальная инфраструктура. В сентябре в Киренске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и малую спортплощадку. Оборудование для них закупалось в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».Построили ФОКОТ, на очереди школаУ жителей Киренска появилась возможность в шаговой доступности, в современных условиях заниматься спортом, готовиться к соревнованиям, проводить турниры, сдавать нормативы ГТО.На ФОКОТе было выделено 24,157 млн рублей, в том числе свыше 23,190 млн из федеральной казны и более 966 тыс. рублей из областной. Работы по созданию малой спортивной площадки провели за счет муниципального бюджета.В рамках визита в северную территорию глава Приангарья Игорь Кобзев заявил, что в Киренске построят новую школу, а в образовательном учреждении села Макарово проведут капитальный ремонт.Кирилл Свистелин подчеркнул, что новая школа городу необходима, так как сейчас образовательное учреждение № 5 состоит из двух корпусов, один из которых располагается в здании 1920 года постройки, а другой 1990-го.Музей под открытым небомСмотря в будущее, в Киренском районе всегда помнят и чтут прошлое. В 2019 году здесь установили первый в Иркутской области памятник трассе мужества Аляска - Сибирь, а в 2020-м в сквере Свободы Киренска - памятник женщине-матери - труженице тыла и мемориальный комплекс, где выгравированы имена 703 киренчан, погибших или пропавших без вести на фронтах войны.Всего за годы войны из Киренского района было призвано на фронт 5947 человек, в том числе 37 женщин. Северная территория Иркутской области в этом году, как и вся страна, активно готовилась к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И хотя торжественные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса были перенесены, праздник здесь встретили достойно. Были подарки и ветеранам, и детям войны. Состоялись мини-концерты - песни военных лет звучали во дворах и на улицах города.К юбилею на реконструкцию памятника жителям района, ковавшим Победу, а также мемориальных объектов в городском парке, включая захоронения летчиков, погибших при перегоне самолетов по легендарной трассе «Аляска - Сибирь», было направлено 2 млн рублей из областного бюджета.Еще одним знаменательным событием уходящего года стала победа Алексеевской средней школы во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», посвященном 75-летию Великой Победы. В школе по произведениям писателя провели уроки, по роману в повестях «Русские мальчики» поставили полуторачасовой спектакль «Дети войны», в котором приняли участие 72 ученика 5 - 11-х классов. Администрация Киренского района приобрела книги Альберта Лиханова на общую сумму 300 тысяч рублей. Они были направлены в библиотеки и школы.В планах мэра Киренского района - продолжать прививать детям интерес к истории своей страны и родного края, а также развивать на севере региона туризм, ведь здесь действительно есть что посмотреть.К примеру, Киренск - это не просто город-остров на реке Лене, это, можно сказать, музей под открытым небом. По словам Кирилла Свистелина, практически каждый дом старейшего города Иркутской области - достопримечательность. Здесь бывали землепроходцы Пянда, Бугор, Бекетов, Дежнев, Хабаров и другие. Именно Хабаров положил начало земледелию и промышленности на Лене. Через Киренск пролегли пути исследователей Севера Черского, Седова, Чекановского, Обручева… История декабристов тоже не обошла Киренскую землю. В центре города стоит памятник истории и архитектурного наследия - Дом декабриста Голицына, долгое время отбывающего здесь ссылку.Сейчас в северной территории создают что-то подобное знаменитому музею «Тальцы». В архитектурный комплекс уже вошлои здание жандармерии и амбар XIX века, строится крестьянская усадьба.Планируется реконструировать историческую набережную на улице Ленских Рабочих. Эта инициатива вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.- У Киренского района большой потенциал. Важно сделать все необходимое, чтобы наша отдаленная территория становилась привлекательной для туристов и комфортной для жителей. Сегодня нас слышат. Эффективное взаимодействие региональной и муниципальной власти позволит решить поставленные задачи, - подчеркнул Кирилл Свистелин.Филиал Центра медицины катастроф2020 год прошел под знаком пандемии. Все усилия были направлены на то, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В Киренском районе ситуация остается более-менее спокойной. Это связано как с отдаленностью территории, так и с большой профилактической работой.Сегодня в Киренской районной больнице действует инфекционное отделение на 10 коек. Дополнительно на базе гинекологии был развернут ковидный госпиталь на 20 мест.Больница также является филиалом Иркутского областного центра медицины катастроф. Вертолет базируется в аэропорту. При необходимости врач и фельдшеры отправляются в Катангский, Усть-Кутский, Казачинско-Ленский районы, чтобы забрать пациентов с тяжелым течением различных заболеваний, травмами и другими серьезными случаями.Администрация Киренского района обратилась к предпринимательскому сообществу с просьбой поддержать учреждение здравоохранения в непростой ситуации, связанной с пандемией. Те, кто откликнулся, привозят в больницу одноразовую посуду, которая необходима для предотвращения распространения коронавируса.Жизнь на севере должна быть комфортнойЧтобы люди не болели и всегда были в хорошей форме, в Киренском районе активно развивают массовые виды спорта. Здесь даже спартакиаду северных территорий возродили.Теперь еще одна большая цель Кирилла Свистелина и всех жителей района - построить в Киренске бассейн.- Территория у нас северная: лето короткое, реки холодные. Жители могут купаться в местных водоемах только месяц или два, да и то если погода позволит. Поэтому для физического развития киренчан, и особенно детей, обязательно нужен бассейн. Заявку на строительство мы уже подали в министерство спорта Иркутской области. Теперь нужно войти в рейтинг муниципалитетов, подготовить проектно-сметную документацию. Думаю, мы сможем начать строительство в 2022 году, - поделился планами Кирилл Свистелин и добавил, что еще хотелось бы установить в селе Макарово хоккейный корт.Мэр отметил, что жизнь на севере непростая, и важно делать все необходимое, чтобы люди не хотели уезжать в другие районы области и регионы страны.- Нужно решать не только экономические вопросы, но и социальные, развивать образовательную, досуговую сферы. Когда у жителей будет все необходимое для комфортного проживания, они не захотят покидать свою малую родину. Изменить ситуацию к лучшему - наша общая задача. Первые шаги в рамках ее реализации уже сделаны. Мы увидели перспективы развития, и это главное, - подчеркнул Кирилл Свистелин. - Сейчас как раз то время, когда в Иркутской области в целом и в Киренском районе в частности планомерно делаются «малые шаги», ведущие к большим делам и преобразованиям. Впереди еще много задач, которые обязательно будут решены. Мы твердо намерены превратить наш район в комфортный, привлекательный и процветающий край.ТОЛЬКО ЦИФРЫ43,9 кв. км - площадь Киренского района.18 тыс. человек - численность населения.900 км - расстояние до Иркутска.ПОЗДРАВЛЯЕМ!Пусть 2021-й начнется в теплом кругу самых близких и дорогих людейСовсем скоро наступит Новый год, а 2020-й уйдет в историю. В нем были и радостные, и печальные моменты, из которых состоит жизнь каждого человека.Было немало трудностей, но они сплотили нас, заставили открыть дополнительные резервы наших сил и возможностей. Очень хочется, чтобы в эти праздничные дни вы забыли о заботах и невзгодах. Пусть трудности останутся в уходящем году, а 2021-й начнется в теплом кругу самых близких и дорогих вам людей.От всей души желаю вам здоровья, благополучия, исполнения желаний, загаданных в новогоднюю ночь. Будьте счастливы! С наступающим Новым годом!С уважением, Кирилл СВИСТЕЛИН,мэр Киренского муниципального района.