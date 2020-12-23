В 2021 году старейшее золотодобывающее предприятие Иркутской области «Лензолото» отметит 100-летний юбилей. В целом промышленное освоение Ленского золотоносного края ведется более 170 лет. За это время добыто порядка 1500 тонн россыпного золота, и более половины данного объема - результат работы компании «Лензолото». Если обратиться к современности, то за последние пять лет компанией получено 26 тонн драгоценного металла. Это половина всего добываемого россыпного золота в Бодайбинском районе Иркутской области. В 2020 году предприятие также успешно выполнило план сезона, добыв почти 4,5 тонны золота.В условиях пандемииУходящий год был непростым для всех, и золотодобывающая отрасль не исключение. В связи с пандемией COVID-19 компания «Полюс», в структуру которой входит «Лензолото», разработала временные меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.В процессе их выполнения были задействованы многие службы предприятия. Они организовали охрану обсерваторов и карантинных помещений, вели строгий контроль соблюдения масочного режима, оказывали содействие в разработке и оформлении памяток по временным мерам противодействия коронавирусной инфекции, отрабатывали экстренные заявки на приобретение средств индивидуальной защиты, медикаментов, витаминов, дезинфицирующих средств и специального оборудования.В связи с пандемией в этом году компания оперативно организовала информирование работников о мерах профилактики коронавирусной инфекции и тестирование на COVID-19. Летом на трассе Бодайбо - Таксимо был открыт контрольно-пропускной пункт для отслеживания прибывающих на территорию Бодайбинского района железнодорожным транспортом. Сотрудникам предприятия до сих пор выдаются средства индивидуальной защиты, обеспечены витаминизация и обеззараживание кабинетов.В период пандемии компания поддерживает не только своих сотрудников. Существенную помощь в борьбе с коронавирусом «Лензолото» оказало медицинским и муниципальным учреждениям Бодайбинского района. В общей сложности на эти цели компания выделила более 47 млн рублей.Для администрации Бодайбо и района были закуплены одноразовые маски. Для центральной районной больницы в течение года приобретались средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты для лечения жителей Бодайбо, аппараты светотерапии, генераторы пара, облучатели, а также транспортировочный бокс и другое оборудование. Плюс ко всему были выделены средства на ремонт помещения инфекционного отделения районной больницы для установки компьютерного томографа. В городе Бодайбо появится возможность проведения ранней диагностики поражения легких при коронавирусной инфекции, а также других патологий.Золотой фонд предприятия - людиНесмотря ни на какие трудности, сегодня на предприятии продолжают создавать благоприятные условия для работы сотрудников. Как подчеркнул Максим Семьянских, золотой фонд предприятия - люди.«Лензолото» предоставляет работникам возможности для карьерного и профессионального развития. В рамках корпоративного университета «Полюса» проводится внешнее и внутреннее обучение. Действуют программы наставничества и взаимодействия со среднеспециальными и высшими учебными заведениями в рамках целевого обучения.Для адаптации новых сотрудников был запущен пилотный проект с применением метода индивидуально-совместного творчества. В минуты отдыха сотрудники рисовали картины по номерам и открывали в себе новые таланты. Для улучшения социально-бытовых условий работников открыты библиотечные и спортивные уголки.Группа компаний «Лензолото» пропагандирует здоровый образ жизни. В режиме онлайн проводятся занятия по фитнесу. В 2020 году были организованы беговой марафон «75 км к юбилею Победы», марафон скандинавской ходьбы ко Дню металлурга, а также праздник «Закрытие бегового сезона», который уже стал традиционным.Что касается других мероприятий, то в начале 2020 года компания организовала празднование Масленицы. Ко Дню Победы сотрудники «Лензолото», соблюдая все меры безопасности, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеем Победы. Запланированные общественные мероприятия в честь Дня Победы, Дня защиты детей, а также благотворительные новогодние спектакли пришлось отменить из-за пандемии. Но состоялась традиционная акция поздравления первоклассников, приуроченная ко Дню знаний. Совместно с газетой «Комсомольская правда» - Иркутск» золотодобытчики провели онлайн-концерт «Джаз против коронавируса».Социальная ответственностьКомпания «Лензолото» поддерживает обновление социально значимых объектов Бодайбинского района и улучшение их материально-технической базы. На приобретение оборудования и ремонт образовательных учреждений, поддержку органов социальной защиты и иных объектов и инициатив в этом году было выделено более 5,2 млн рублей.Соблюдая все необходимые меры предосторожности в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сотрудники компании продолжают опекать ветеранов Великой Отечественной войны и производства. В текущем году на помощь незащищенным слоям населения было выделено более 400 тысяч рублей.На данный момент компанией также выделено 14 млн рублей на ремонт отделения хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска, которое принимает маленьких пациентов со всего Приангарья, включая Бодайбо, а также из разных уголков России.НАША СПРАВКАКомпания «Лензолото» ведет производственную деятельность по разработке россыпных месторождений драгоценного металла в Бодайбинском районе, на правом и левом берегах реки Витим, на общей площади 92 тысячи квадратных километров. Отработка золотосодержащих россыпей ведется сезонно, с апреля по ноябрь.В зимние месяцы производится опережающая выемка пустых пород с применением взрывного рыхления. Вскрышные работы (подготовка и уборка пустых пород) выполняются с применением шагающих и карьерных экскаваторов, автосамосвалов, а также тяжелых бульдозеров. Для разработки месторождений с залеганием золота на большой глубине используются шагающие экскаваторы, которые способны извлекать породу с глубины более 40 метров.Обводненные россыпи с большой мощностью золотоносного пласта, небольшим содержанием драгоценного металла по всей мощности отрабатываются дражным способом. Для отработки таких месторождений эффективно применяется комплекс «экскаватор - драга». При разработке многолетних мерзлых пород применяются буровзрывной метод и механическое рыхление тяжелыми бульдозерами.