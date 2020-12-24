Коронавирус, 24 декабря. На коронавирусном фронте без перемен. По-прежнему ежедневно выявляется 260-280 случаев заражения. Статистика заболеваемости на 24 декабря в Иркутской области такова: за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 275 заболевших, 38 932 - количество подтвержденных случаев инфицирования. В больницах остаются 3253 пациента, еще 6387 зараженных лечатся дома.От новой коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа выздоровели 283 человека, всего с болезнью справились 33 874 сибиряка.Увы, статистику омрачают новые смерти, умерли еще 17 подхвативших заражу, причиной кончины 14 из них стал именно коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано уже 1415 смертей людей с COVID-19, только 173 из этого числа были больные еще и другими заболеваниями, которые и сгубили пациентов.Коронавирус в Иркутске, 24 декабря: участники какого возраста исследований коллективного иммунитета обзавелись антителамиНакануне стали известны предварительные результаты исследования коллективного иммунитета жителей Иркутской области по данным зимних анализов он составляет уже более 25%. Это значит, что примерно каждый четвертый сибиряк в Приангарье уже переболел.Корреспонденту КП-Иркутск удалось узнать, люди какого возраста сейчас в большинстве имеют антитела, в каких районах переболело большее количество человек.Как стало известно после исследования, в котором приняли участие 2674 человека, в возрасте 60-69 лет переболели уже 30%. Тем, кому 40-49 и 50-59, с антителами уже 28%. Менее 20% переболели дети младше 17 лет.Коронавирус в Иркутске, 24 декабря: в каких территориях популяционный иммунитет вышеИсследования коллективного иммунитета провели в 15 районах Приангарья. Выяснилось, что больше всего из «испытуемых» переболело в крупных городах – Иркутск, Ангарск, Братск. Там количество людей с антителами колеблется от 25.5 до 29.9 процентов. Меньше всего переболели – 18.5 – 22.8 процентов – отмечено исследуемых с иммунитетом в Саянске, Усть-Илимске, Тайшете.Чтобы пандемия закончилась, нужно чтобы 60-65% населения имели антитела. В регионе, как сообщали ранее, он пока 25,4%. Однако, в Приангарье уже стартовала вакцинация от коронавируса. В ближайшие два месяца в Иркутскую область поступит более 120 000 доз вакцины.«Кто перенесет болезнь, кто сделает прививку - и в сумме будут достигнуты те самые 60-65% коллективного иммунитета ,при которых эпидемическое распространение короновируса должно остановиться, - подметил в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов.Читайте также:Накрываем праздничный стол, как у Наденьки из «Иронии судьбы». Готовим оливье, селедку под шубой и заливную рыбу - во сколько это обойдется в Иркутске (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08