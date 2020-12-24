ООО «Газпром проектирование» получило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту капитального строительства «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 5».В ходе выполнения задания специалисты компании спроектировали объекты Установки комплексной подготовки газа-2 (УКПГ), в том числе эксплуатационные скважины, конденсатопровод, терминал отгрузки конденсата в поселке Окунайский, Центральную дожимную компрессорную станцию.Инфраструктурные объекты предназначены для добычи природного газа, подготовки пластового газа и конденсата к транспорту. Проект обустройства также включает технологические сооружения, вспомогательные здания и линейные объекты. Работа над проектом велась специалистами Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» по заказу ООО «Газпром инвест».Месяцем ранее экспертизу прошла проектная документация по первоочередным объектам обустройства. В рамках разработки 4-го этапа строительства спроектированы промышленная база Нючакан, полигон захоронения твердых бытовых отходов, площадка водозаборных сооружений, установка одоризации газа и другие объекты.Подготовлена документация по 6-му этапу обустройства. В настоящее время она находится на рассмотрении в органах Росприроднадзора и Главгосэкспертизы.Крупнейшее по запасам на востоке России Ковыктинское месторождение является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским нефтегазоконденсатным месторождением в Якутии. «Сила Сибири» - крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.Проект реализуется в рамках Восточной газовой программы. Экспортная производительность газопровода - 38 млрд кубометров газа в год. Всего за год работы по «Силе Сибири» в Китай поставлено 3,84 млрд кубометров газа. Компания продолжает подготовку к дальнейшему увеличению экспорта газа в 2021 году.Месторождение находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации. Проводятся геологоразведочные работы, исследования добычных возможностей имеющегося фонда эксплуатационных скважин, а также испытания мембранной технологии извлечения гелия в промысловых условиях.СправкаООО «Газпром проектирование» - 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», сочетающее в себе передовые технологии и 80-летний опыт, накопленный ведущими институтами Группы «Газпром» в сфере проектирования для нефтегазовой отрасли России. Является поставщиком проектных решений для газоснабжения России.