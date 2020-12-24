До Нового года осталось совсем немного. А это значит, что в мастерской Деда Мороза кипит работа, мечты готовятся к исполнению. А мы приглашаем вас в сеть магазинов«Бантик»за красивой упаковкой новогодних подарков.Вам нужно лишь выбрать самую красивую упаковочную бумагу –крафтовую или с акварельным принтом, с забавной каллиграфией или в ретро стиле, классическую или брутальную – у нас есть всё! Вы можете приобрести любой дизайн отдельными листами или попросить упаковать волшебных мастериц наших магазинов.Также на ваш выбор волшебные новогодние коробочки,стильные пакеты -от самых крошечных до поистине огромных!Различный декор: атласные ленты, банты,бирочки, открытки.Для упаковки корпоративных подарков- крафтовые коробки белого, черного и классического цветов.Пусть ваш подарок произведет волшебное впечатление.Магазин «Бантик» находится на 2-м этаже ТЦ Цветной парк на ул. Байкальской,250/1На правах реклама.