Реализовано в 2020 году:1. Завершен капитальный ремонт школы №38.2. Завершено строительство нового здания Гимназии №1 в 7а микрорайоне.3. Завершено строительство детского сада в 22 микрорайоне Ангарска4. Завершено строительство детского сада в 17 микрорайоне Ангарска5. Стартовала предпроектная подготовка строительства пешеходного моста через реку Китой в районе ангарской набережной.6. Благоустроено 22 двора в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»7. Отремонтировано более 21 км дорог на 15 улицах города в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»8. Завершено строительство второй полосы Ленинградского проспекта9. Завершено строительство второй полосы улицы Космонавтов10. Стартовало строительство второй полосы улицы Чайковского11. Продолжились занятия курсов компьютерной грамотности «Бабушка-онлайн». Также стартовал образовательный проект «Смартфон для всех» общественного движения «Наш Иркутск», реализуется администрацией муниципалитета совместно с ЦПОИ и волонтёрами.12. Ангарск стал площадкой для реализации пилотного проекта по реновации домов серии 1-335, переселен первый дом.13. Благоустроен сквер в 22 микрорайоне Ангарска в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»14. Благоустроена центральная часть села Савватеевка в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»15. Многофункциональная спортивная площадка около школы в Одинске сделана в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».16. Ежегодную субсидию из бюджета Ангарского округа получили 11 НКО. Финансовая поддержка реализуется в рамках программы «Социальное партнерство» и предусматривает сумму в миллион рублей.17. С этого года Ангарский округ взял на себя функции технического заказчика по капитальному ремонту в МКД. В качестве эксперимента муниципалитет курирует работы в 34 зданиях в исторической части города.18. В Ангарском округе продолжила работать традиционная горячая линия по устранению ям на дорогах.19. В Ангарске к юбилею Великой Победы издана книга «34005 часов войны».20. Торжественное открытие Огня Памяти у центрального входа в парк Строителей состоялось в Ангарске 9 мая.21. В деревне Зуй Ангарского округа открылся фельдшерско-акушерский пункт.22. На набережной в Ангарске установлен фонтан к юбилею Великой Победы.23. Началось строительство уникального спортивного комплекса «СпортХолл».24. В парке за ДК «Современник» 24 июня торжественно открыли памятник Виктору Федоровичу Новокшенову.25. В честь 75-летия АНХК в сквере за ДК «Нефтехимик» открыт памятник Николаю Ивановичу Ярополову.26. Сергей Петров переизбран на должность мэра Ангарского городского округа27. Председателем вновь избранной Думы округа избран Александр Городской28. Новый светодинамический фонтан начал работу в сквере «Аистенок» около городского перинатального центра 22 июня.29. Разработан проект реконструкции виадука в Мегете (также пройдена (?) экспертиза)30. Талантливой молодежи продолжено вручение сертификатов именного фонда Сергея Петрова «Ангарские таланты».31. Реконструкция трех школьных стадионов (школы № 27, № 3 и № 9).32. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» проведен капитальный ремонт школьного спортзала в Мегете.33. Инициирован социальный проект «Комфортная набережная».34. Стартовала разработка проекта строительства площадки для занятий экстремальными видами спорта совместно с представителями молодежи.35. Началось строительство нового фонтана на площади перед кинотеатром «Родина». Приступили к земляным работам.36. Ангарский округ начал реализацию федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.37. Второй год ведутся масштабные работы стадионе «Ангара» – ремонтируют восточную трибуну.38. Капитальный ремонт спортивной площадки школы «Сибиряк» с благоустройством прилегающей территории.39. Администрация Ангарского округа заключила соглашение о партнерстве, инвестор разрабатывает проект продолжения берегоукрепления реки Китой, которое соединит два участка существующей набережной.40. Более двухсот двадцати семей стали участниками муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»41. Стартовало формирование рейтинга дворов для участия в муниципальной программе «Дворы без ям», которая начнет действовать с 2021 года.42. Ангарская детская школа искусств № 3 по национальному проекту «Культура» получила инструменты на 5,5 млн рублей.43. Мэр инициировал создание Музея города и нового парка к 70-летию Ангарска. В парковую зону будет переведен лесной массив в 36 микрорайоне (напротив 29 микрорайона, граничит с Ленинградским, Ангарским проспектами и улицей Алешина).44. Спортивная школа «Ермак» получила средства на приобретение инвентаря по нацпроекту «Спорт – норма жизни»45. На ЛБК «Ангарский» открыто отделение биатлона.46. Завершается проектирование школы в 32 микрорайоне и начинается формирование пакета документов для прохождения экспертизы.47. Подготовка к строительству нового загса. В бюджете Иркутской области на 2021 год запланировано 38 миллионов рублей на первый этап строительства. Работы будут выполнены ориентировочно в течение двух лет.48. В Ангарском округе 72 садоводства подали заявки на получение субсидии. Поддержка СНТ продолжается.49. На поддержку сельхозтоваропроизводителей в 2020 году муниципалитет выделил пять миллионов рублей.50. Два ангарских Дворца культуры стали победителями областного дистанционного конкурса «Лучший модельный Дом культуры Иркутской области» (ДК «Нефтехимик» (1 место), ДК «Энергетик» (3 место)).51. Мэр инициировал муниципальный проект «Народная тропа» по обустройству пешеходных дорожек. В этом году благоустроили четыре таких дорожки. В следующем году работы будут продолжены.52. Строительство нового водозабора из подземного источника Китойского месторождения.53. В год празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне проведен ремонт памятников.