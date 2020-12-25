Число детей, отравившихся в школе №6 в Шелехове, выросло до 22. Это только те, кто обратился к врачам с подозрением на острую кишечную инфекцию. А всего на недомогание - тошноту и рвоту - накануне пожаловались 117 ребят разных возрастов. Их осмотрят врачи.- Двое, в том числе один с аппендицитом, госпитализированы, - сообщается в официальном аккаунте губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в \\"Инстаграме\\". - 20 школьников - на амбулаторном лечении. У некоторых с согласия родителей взяли мазки на анализы.Педиатры посетят на дому и назначат лечение всем, кто почувствовал себя нехорошо. У тех ребят, кого уже осмотрели, состояние легкой степени тяжести. Врачи продолжат наблюдать за их самочувствием.Предварительно, дети могли отравиться недоваренной курицей. Точную причину выясняют специалисты Роспотребнадзора. Они исследуют пробы воды, продуктов. У персонала пищеблока взяли анализы.Тем временем, следователи завели уголовное дело по статье \\"производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности\\".- Допрашивают работников кухни, изучают документацию, - комментируют в СУ СКР по Иркутской области. - Расследование уголовного дела продолжается.В школе проводятся эпидрасследования. Отобраны пробы воды, продуктов, сделаны необходимые смывы. У сотрудников пищеблока взяты анализы.По предварительным данным, дети поели плохо проваренную курицу. Точная причина плохого самочувствия школьников и виновные в этом обязательно будут установлены.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08