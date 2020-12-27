Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 декабря. Всего в Иркутской области зарегистрировано 39735 случаев заражения с начала пандемии. Большинство отмечено в Иркутске - 14930.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 декабря: где больше новых зараженийПо числу новых случаев COVID-19 в антилидерах также Иркутск. Здесь за сутки инфекция подтвердилась у 67 человек. На втором месте Ангарск с 31 новым заражением, на третьем - Усть-Илимск, где за сутки коронавирус нашли у 26 человек. В Братске зафиксировано еще 23 случая, в Черемхове - 19.В красной зоне, где больше всего заражений за время пандемии, остаются Иркутск, Ангарск, Иркутский, Эхирит-Булагатский и Усть-Кутский районы, а также Братск, Усть-Илимск и Бодайбо.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 декабря: самые \\"чистые\\" районыНа карте видны и самые \\"чистые\\" от заразы территории Приангарья. Это северный Катангский район, где за все время COVID-19 нашли только у 23 человек, и Зиминский район, где общее число заболевших - 27 человек.Менее 50 заражений инфекцией зарегистрировано в Мамско-Чуйском районе и Усть-Удинском районах.Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 декабря.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08