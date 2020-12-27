Новый год к нам мчится! Совсем скоро самая волшебная ночь в году и долгожданные каникулы. А пока суета… Предпраздничные дни самые суматошные – столько всего надо успеть. В беготне, сдавая последние отчеты, закрывая дела, многие еще даже не задумывались о подарках для близких. А ведь пора! Как говорится, лучший презент – тот, что сделан своими руками. Если вы считаете также, предлагаем идею для сюрприза. Елочка и Дед Мороз в технике оригами станут милым презентом для родных и друзей. Мастер-класс, как смастерить поделки на Новый год 2021 в Иркутске в технике оригами, «КП» показала педагог Центра детского творчества «Октябрьский» Елена Брянцева.- Оригами - полезное занятие, развивает усидчивость, память, внимание, аккуратность, мелкую моторику, - рассказывает педагог. – Что важно, оригами может стать семейным хобби. Тихий, уютный вечер с детьми, близкими и родными, неспешные разговоры и увлекательное дело, - здорово же?!Мастерим праздничное деревцеЧто понадобится:- лист цветной бумаги- ножницыКак сделать:1.Вырезаем из бумаги ровный квадрат. Складываем его по диагонали, поочередно совмещая два противоположных уголка, чтобы в итоге получился треугольник.2.Снова разворачиваем квадрат и переворачиваем его на обратную сторону. Теперь наша задача - совместить две противоположные стороны, верхнюю и нижнюю, так, чтобы получился прямоугольник. Затем снова разворачиваем и точно также соединяем левую сторону с правой.3. Получившийся прямоугольник берем за линию сгиба и сдвигаем стороны друг на друга. Они сложатся в одну из базовых форм оригами - двойной квадрат.4. Два противоположных угла сгибаем к центру, получится следующая базовая форма - воздушный змей.5. Разворачиваем получившиеся «крылья» воздушного змея и по линиям сгибов складываем их в треугольники, а те - пополам. Далее повторяем 3-5 действия для обратной стороны квадрата.6. Развернем заготовку так, чтобы с каждой стороны было по четыре ребра. А внизу должны остаться два маленьких треугольника – это будущий ствол. Срезаем их нижнюю острую часть, чтобы будущая елка устойчиво стояла на поверхности, и вырезаем сам ствол.7. Делаем на боковых сторонах заготовки по три надреза, не пересекая линию сгиба. Получились ветки!8. Придаем елке пушистость. Загибаем каждую ветку уголком сверху вниз. Повторяем по кругу для каждого ребра.НА ЗАМЕТКУ!Если поэкспериментировать с бумагой, допустим, взять белую или блестящую, то каждому достанется особенная игрушка. Фантазия не ограничена. Поделки на Новый год 2021 в Иркутске могут быть разнообразными.А теперь главного волшебникаЧто понадобится:1.Два листа бумаги: белый для бороды и красный или синий для шубы и шапки.2. Черный и красный фломастеры.Как сделать:1.Совмещаем оба листа и вырезаем из них ровные квадраты.2.Сгибаем по диагонали так, чтобы белая сторона находилась внутри. Разворачиваем. Складываем «воздушного змея», соединив два противоположных угла в центре.3. Переворачиваем заготовку красной стороной к себе. Нижний угол сгибаем наверх, отступив примерно сантиметр от боковых углов «воздушного змея». А затем загибаем наверх и эту белую полоску. А теперь верхний угол опускаем вниз. Свободные углы, оставшиеся по бокам, соединяем в центре.4. Переворачиваем игрушку, загибаем верхний угол на бок - получается шапка набекрень! Под ней рисуем фломастером волшебнику глаза и нос.ВАЖНО!Как сложить поделку аккуратно- Максимально точно совмещайте друг с другом уголки и стороны будущей поделки, - советует Елена Брянцева. - Если отклониться буквально на миллиметр, то игрушка, скорее всего, получится уже не такая ровная и аккуратная. А еще очень тщательно проглаживайте все сгибы. Но! Если даже не получилось сложить с первого раза идеальное оригами, не расстраивайтесь. Попробуйте снова! Помните, даже в природе не бывает абсолютно ровных елок. Каждая - особенная. А Дед Мороз тем более неповторим.Вот такие можно смастерить поделки на Новый год 2021 в Иркутске.